NWZonline.de

Oldenburg

Nwz-Redakteur Auf Reisen Will macht Ostdeutschland

Im September und Oktober stehen Landtagswahlen in den ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen ins Haus. In allen diesen Ländern verlieren die etablierten Parteien an Zuspruch - zu Gunsten der AfD. Besonders Sachsen gilt als Hochburg der Partei. Was ist da also im Osten los? Warum der Zuspruch für die AfD? Was ist dran am Wort vom „braunen Sachsen“? Alexander Will hat sich auf den Weg gemacht und trifft in der Region Menschen, die Aufklärung geben können.