ANZEIGE | Agentur für Arbeit Oldenburg: Einmal Zukunft, bitte!

Am Samstag, den 21.01.2023 von 10.00 bis 15.00 Uhr findet in der Agentur für Arbeit Oldenburg der 21. Elterntag statt. Schülerinnen und Schüler, Ausbildungs- und Studiumssuchende, Eltern und generell alle Interessierten sind herzlich eingeladen die Messe zu besuchen.

„Was kommt nach der Schule? Eine Ausbildung? Weiter zur Schule? Ein Studium? Oder ein freiwilliges Jahr, vielleicht sogar im Ausland? Es gibt so viele Möglichkeiten!“ Wer sich für sich selbst oder seinen Nachwuchs diese Fragen stellt, ist gut beraten am 21.01.2023 in die Räume der Agentur für Arbeit und des Berufsinformationszentrums Oldenburg, Stau 70, in Oldenburg zu kommen.

Expertinnen und Experten werden an fast 30 Ständen zu ihren Unternehmen, zu Berufsausbildungen, weiterführenden Schulen, einem Studium und Freiwilligendiensten informieren.

„Ob mit Ausbildung oder Studium – junge Leute haben gute Perspektiven“, sagt Dr. Thorsten Müller, Leiter der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven. „Gut ausgebildete junge Frauen und Männer werden in allen Branchen dringend gebraucht. Auf dem Elterntag können Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern herausfinden, welche Möglichkeiten ihnen offenstehen.“

Für jedes Thema sind verschiedene Institutionen vertreten: Zur Berufsausbildung beraten neben den ausstellenden Unternehmen auch mehreren Handwerksinnungen und unter anderem auch die Handwerkskammer oder die Industrie- und Handelskammer. Zudem stellen Arbeitgebende des öffentlichen Dienstes, darunter die BundesPolizei, die Stadt Oldenburg oder die Arbeitsagentur selbst ihre Ausbildungsstellen und Dualen Studienplätze vor. Zu weiterführende Schulen informieren die Berufsbildenden Schule, zum Studium die Fachhochschulen und Universitäten aus der Region.

Studieninteressierte können außerdem ihre Fähigkeiten in Hinblick auf das Wunsch-Studienfach testen. Getestet wird durch den Berufspsychologischen Service der Agentur für Arbeit Oldenburg.

Natürlich wird auch die Jugendberufsagentur (JBA) Oldenburg mit Vertreterinnen und Vertretern der Berufsberatung der Agentur für Arbeit, des Team U25 des Jobcenters und der Stadt Oldenburg vor Ort sein, Fragen beantworten und beratend zur Seite stehen. Auch das Team des Berufsinformationszentrums (BiZ) Oldenburg wird an diesem Samstag den Besucherinnen und Besuchern ihre Angebote vorstellen.

„Der Elterntag bietet eine gute Möglichkeit Unternehmen und Suchende zusammenzubringen und ins Gespräch kommen.“, sagt Annika Mohr vom BiZ, die die Veranstaltung zusammen mit der JBA organisiert hat. „Wir erwarten einen tollen Tag, an dem für alle etwas dabei ist. Daher: Wir laden alle Interessierten herzlich ein!

Eine Übersicht über die Ausstellenden ist auf der Veranstaltungsdatenbank des BiZ zu finden.“, ergänzt sie.

Die Kantine „MachBar“ in der Agentur für Arbeit wird an dem Tag mit einem Angebot an Speisen und Getränken geöffnet sein.

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich.

Für Rückfragen stehen die Pressestelle der Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven sowie das BiZ Oldenburg gerne zur Verfügung.

Weitere Infos unter: https://jugendberufsagentur-ol.de/aktuelles/elterntag-2023/

Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven

Stau 70

26122 Oldenburg

Website Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven