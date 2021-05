CITIPOST Nordwest GmbH & Co. KG: Top Arbeitgeber der Region

Und die Boten und Botinnen stellen nicht nur die Post in Form von Briefen oder Karten zu, sondern auch Zeitungen, Wochenblätter, Pakete und Express-Lieferungen. „Wir bieten einen großen Strauß an Serviceleistungen an“, beschreibt es Henning Lüschen von der Vertriebsleitung.

Professioneller Service und günstige Tarife

Von der Postfachanlieferung, Kurierfahrten oder Abholung aller Ausgangssendungen können Kunden von der Nordseeküste bis nach Vechta, von Emden bis Delmenhorst profitieren. Die bekannten Zustellpartner vor Ort sind weiterhin mit ihren erfahrenen Zustellerinnen und Zustellern beauftragt.

Die engere Zusammenarbeit im Jahr 2020 hat trotz der durch Corona bedingten Einschränkungen ausgezeichnet funktioniert, sodass die Citipost Nordwest mit einer Briefsendungsmenge von über 45 Millionen Stück zu den größten freien Postdienstleistern zählt. Davon profitieren die Postkunden durch günstige Tarife und professionellen Service.

Bringt mehr als man denkt

Ein immer wichtigeres Standbein neben den regulären Postdienstleistungen sind eine immer umfangreichere Warenlogistik rund um Paket- und Lebensmittelversand sowie Fulfillment und Lagerung. Aber auch Aufträge, Druck und Kuvertierung sowie die nationale wie internationale Kurier- und Expresslogistik wachsen. Die seit 2020 erhebliche Zunahme von Paketsendungen machte es zudem erforderlich, neben dem Briefzentrum das Paketzentrum zu erweitern, sodass in beiden Gebäuden zusammen nun über 2000 Quadratmeter Fläche zur Verfügung stehen – mit Erweiterungsoption.

Eilkurier, Briefzusteller oder Zeitungsbote

Immer weiter verstärkt werden soll auch das Citipost-Team. Deshalb werden im gesamten Weser-Ems-Gebiet von Ostfriesland über Friesland bis hinein ins Oldenburger Land Nordwest-Boten und -Botinnen gesucht. Und diesen wird einiges geboten: „Bei uns passt nicht nur der Bewerber zum Job, sondern auch der Job zum Bewerber. Und wenn sich die Lebensverhältnisse mal ändern, ändert sich der Job mit“, lautet die Firmenphilosophie: „Wir bieten mehr: mehr Nähe, mehr Freiheit, mehr Flexibilität.“

An der richtigen Adresse ist, wer Wert auf selbstständiges, freies und vertrauensvolles Zusammenarbeiten legt – und wer Lust hat, Teil eines großen Teams zu werden und einen Job sucht, der’s einfach bringt. Neben netten Kunden und Kollegen gibt es die Möglichkeit einer wohnortnahen Beschäftigung und gesunde Bewegung an der frischen Luft. Und nicht zuletzt neben vielen anderen Aspekten eben vor allem auch flexible Arbeitszeiten, gute Sozialleistungen und bezahlten Urlaub. Das Thema Ausbildung wird bei den operativen Gesellschaften ebenfalls großgeschrieben. Und so werden an den verschiedenen Standorten immer wieder auch Auszubildende gesucht. Beispielsweise als Fachkräfte für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen oder im Bereich Kaufleute für Büromanagement.

Annekatrin Limburg

Recruiting

E-Mail: Annekatrin.Limburg@ nwz-zg.de

Web: www.citipost-nordwest.de