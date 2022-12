Emission Partner Saterland: Mitarbeiter stehen hier im Mittelpunkt

Saterland Saterland-Ramsloh - Dipl.-Ing. Dirk Goeman, Geschäftsführer der Emission Partner GmbH & Co. KG, sieht eine große Zukunft in Biogasanlagen und braucht dafür professionell geschulte Mitarbeiter. Das Unternehmen leistet hierfür einen entscheidenden Beitrag, wie er im Interview verriet.

Herr Goeman, vor zwölf Jahren haben Sie die Firma Emission Partner gegründet. Wie hat sich das Unternehmen seitdem entwickelt?

Goeman: Angefangen haben wir im Jahr 2010 mit der Fertigung von Katalysatoren für Blockheizkraftwerke. Lange Zeit waren wir ein Team von nicht mal zehn Personen und heute beschäftigen wir über fünfundvierzig Mitarbeiter in ganz Deutschland sowie an Außenstandorten in Italien, den Niederlanden und Polen.

Wir sind dem ursprünglichen Geschäftszweig treu geblieben und entwickeln, fertigen und verkaufen Katalysatoren für Stationärmotoren. Außerdem haben wir unser Portfolio erweitert und bieten nun auch Servicedienstleistungen und Messgeräte zur kontinuierlichen Messung von Abgaswerten an.

Insgesamt hat sich Emission Partner von einem kleinen Start-Up zu einem bedeutenden mittelständischen Unternehmen hochgearbeitet. Heute sind wir deutschlandweit Marktführer bei der Abgasnachbehandlung mit hundertprozentiger Fertigungstiefe, einem Alleinstellungsmerkmal in Europa.

Ihr Haupt- bzw. Produktionssitz liegt im Saterland. Werden Sie dies in Zukunft beibehalten?

Goeman: Seit der Gründung ist Emission Partner fest verwurzelt im Saterland und dies möchten wir auch weiterhin bleiben. Aktuell bauen wir einen neuen Firmensitz in Strücklingen, der uns ermöglichen wird, weiter zu wachsen. Wir sehen viel Potential im Gebiet Saterland und möchten mit unseren hier ansässigen Mitarbeitern zum Ausbau der Wirtschaft beitragen.

Im Gewerbegebiet in Strücklingen entsteht der Neubau der Firma Emission Partner mit 4000 m2 Produktions- und 800 m2 Bürofläche. Bild: Emission Partner

Was macht Sie Ihrer Meinung nach zu einem wichtigen Arbeitgeber in der Region?

Goeman: Für Emission Partner stehen Mitarbeiter im Mittelpunkt des Unternehmens. Neben Benefits wie einer betrieblichen Altersvorsorge, zusätzlichen Urlaubstagen und Betriebsfeiern, haben wir auch immer wieder Aktionen im Betrieb, um die Zusammenarbeit zu fördern, indem wir zum Beispiel Mitarbeiter animieren, ihre Vorschläge einzubringen.

Außerdem ist uns die Weiterbildung unserer Mitarbeiter sehr wichtig. Grundsätzlich hat jeder bei uns die Möglichkeit, sich fortzubilden und erhält dafür die notwendige Unterstützung.

Sind Sie denn aktuell auf Mitarbeitersuche?

Goeman: Wir sind immer auf der Suche nach qualifizierten und motivierten Mitarbeitern! Am neuen Standort werden wir mindestens elf neue Arbeitsplätze schaffen und auch jetzt haben wir offene Stellen in beinahe allen Unternehmensbereichen.

Darüber hinaus versuchen wir, neue Auszubildende zu werben. Wir bilden sowohl im kaufmännischen Bereich als auch in den Bereichen Chemie, Konstruktion und Lagerwirtschaft aus. Emission Partner legt einen großen Wert auf eine gute und umfassende Ausbildung.

Was sind ihre weiteren Pläne für die Zukunft?

Goeman: Die aktuelle Energiekrise macht deutlich, dass Energie aus heimischer Produktion, wie sie durch Biogasanlagen stattfindet, immer wichtiger für die Energiewende wird. Biogas ist die einzige regelbare erneuerbare Energie. Sie wird abgefragt, wenn Solar- und Windanlagen nicht genügend Strom liefern, um den Bedarf zu decken. Dann werden die Biogasanlagen zugeschaltet. Dafür müssen sie flexibel betrieben werden können. Emission Partner ist Marktführer in der Abgasnachbehandlung von Biogasmotoren in Deutschland. Das Geschäftsfeld wächst weiter, daher suchen wir kontinuierlich motivierte Mitarbeiter am Standort Ramsloh.

Gerade liegt unser Neubau in Strücklingen im Fokus. Mit dem neuen Standort werden wir insbesondere die Fertigungstiefe unserer kompletten Abgassysteme weiter erhöhen, damit wir für unsere Kunden eine schlüsselfertige SCR Abgasanlage aus einer Hand anbieten können. Darüber hinaus arbeiten wir mit unseren Chemikern und Ingenieuren an einer ständigen Weiterentwicklung unserer Produktpalette.

Personalmanager und Assistent der Geschäftsführung: Stefan Meyer Bild: Emission Partner

Ihr Ansprechpartner:

Stefan Meyer (Personalmanager und Assistent der Geschäftsführung)

stefan.meyer@emission-partner.de

Weitere Infos unter: https://emission-partner.de/de/