Energiesparer: Effektiver Kälteschutz dank Heimtextilien

Wiefelstede Die kalte Jahreszeit kommt mit großen Schritten näher: „Isolierende Vorhänge speichern die Wärme, sie verhindern, dass kalte Luft durch die Fenster in die Räume gelangen und zu viel warme Luft nach strömt“, weist Achim Tien auf die textilen Energiesparer hin, die den Wärmeverlust wirkungsvoll senken. Mehr noch: Diese modernen Vorhänge schaffen darüber hinaus auch behagliche Räume. Der Gardinenspezialist, der seit Oktober 2021 in den neuen Räumen am Wemkendorfer Weg 2 ansässig ist, hat eine große Auswahl an dicht gewebten Dekostoffen und Thermovorhängen, die nicht nur isolierende und schallschützende Wirkung bringen, sie sparen Heizkosten.

Lust auf Wohnen und Energiesparen?

Die dicht gewebten Stoffe wirken wie eine Art Dämmung und lassen die Kälte draußen. Mit leuchtenden Farben und spannenden Mustern sind die Kälteschutzvorhänge eine wahre Augenweide für die eigenen vier Wände und machen das Zimmer behaglich. „Die verstärkte Nachfrage nach diesen textilen Energiesparern ist groß“, so der Inhaber, der in diesem Jahr das 20-jährige Bestehen feierte. Ideal seien die Vorhänge auch als Raumteiler. „Beispielsweise als Trennung zwischen Wohnbereich und Küche sind die modernen Vorhänge in vielen schönen Farben eine schöne Alternative. Sie verhindern den Luftaustausch zwischen den großen Räumen und sorgen für mehr Gemütlichkeit.“

Mit Plissees Kälte und Hitze abweisen

„Wabenplissees schützen vor Kälte und Hitze. Außerdem haben sie keine störenden Lichtpunkte im Behang, da die Schnurführung verdeckt verläuft“, beschreibt Achim Tien die Vorteile der doppelten Plissees, die es ebenfalls in vielen verschiedenen, frischen und trendigen Farben gibt. Wabenplissees haben eine hervorragende Isolations- und Reflexionseigenschaft durch die zellulare Struktur und sorgen vor Hitze im Sommer und Kälte im Winter. Ideal sind die Wabenplissees auch für Räume mit wenig schallschluckenden textilen Stoffen wie in Büro, Arztpraxen, Konferenzräumen.

