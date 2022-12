Lüttje Lauscher Oldenburg: Das wird gefeiert: Lüttje Lauscher ein Jahr im August Carrée

Oldenburg Kleine, moderne Hörgeräte: Lüttje Lauscher eben! Genauso, wie so mancher Träger diese gerne als solche bezeichnet, heißt auch das Hörakustikfachgeschäft an der Auguststraße 7. Seit einem Jahr ist das sympathische Team von Lüttje Lauscher Ansprechpartner für Erwachsene und Kinder mit Hörproblemen. Freundlich und großzügig sind die Räumlichkeiten im neu errichteten August Carrée, in dem der unabhängige Meisterbetrieb Produkte aller führenden Hersteller anbietet.

Bild: Lüttje Lauscher

Wertvolle Infos bei Punsch und Keksen

Das einjährige Bestehen von Lüttje Lauscher sollte gefeiert werden, daher sind alle Interessierten am Dienstag, 6. Dezember, ganz herzlich zu einem Tag der offenen Tür eingeladen – passend zum Nikolaustag mit Punsch und Keksen. Von 10 bis 18 Uhr haben sie die Möglichkeit, sich die Räumlichkeiten zeigen zu lassen und über modernste Hörtechnik und Messmethoden zu informieren. Ebenso im Vordergrund steht der persönliche Aspekt, denn gutes Hören ist auch Vertrauenssache. Zur optimalen individuellen Versorgung von Menschen jeden Alters gehört daher nicht nur das entsprechende Equipment, sondern auch die jahrzehntelange Erfahrung des Teams. Dazu gehören ein Hörakustikmeister, zwei Hörakustikmeisterinnen, eine Pädakustikerin und eine Hörakustikgesellin.

Umfassender Service und viel Zeit

Ein zeitnaher Termin ist zumeist kein Problem. Dieser sollte auf alle Fälle vorab vereinbart werden, damit genügend Zeit für eine umfassende Beratung und die notwendigen Untersuchungen eingeplant werden kann. Das gilt auch für einen Hörtest, der wie die unverbindliche Erstberatung kostenlos ist. Um das jeweils passende Hörsystem für sich zu finden, ist selbstverständlich das Probetragen verschiedener Geräte zum Vergleich möglich.

Bild: Lüttje Lauscher

Tag der offenen Tür am 6. Dezember

Lüttje Lauscher

August Carrée, Auguststraße 7

Dienstag, 6. Dezember, 10 bis 16 Uhr

• Führung durch die Räumlichkeiten

• Infos zu neuester Hörtechnik und den Messmethoden

• Das Team stellt sich vor: Lüttje Lauscher sind 2 Hörakustikmeisterinnen und 1 Hörakustikmeister, 1 Pädakustikerin und 1 Hörakustikerin

• Punsch und Kekse

Weitere Infos unter: https://www.luettje-lauscher.de/