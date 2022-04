Hyundai Autohaus Gerdes Oldenburg: Hyundai Gerdes garantiert Prämie

Doch hier kommt die gute Nachricht: Hyundai Gerdes freut sich, dass Hyundai Motor Deutschland seinen Privatkunden die Umweltprämie bei rechtzeitigem Abschluss eines verbindlichen Kaufvertrages bei einem Hyundai Vertragspartner auch bei Auslieferung nach dem 31. Dezember 2022 garantiert, wenn die Voraussetzungen für den Erhalt des Umweltbonus im Übrigen gegeben sind und solange der Vorrat reicht.

Prämie bleibt

Wer bis spätestens zum 30. Mai 2022 einen Hyundai Tucson Plug-in-Hybrid oder bis zum 30. Juni 2022 einen Hyundai Kona Elektro als Privatkunde bei Hyundai Gerdes bestellt, erhält die Innovationsprämie auch bei Lieferung nach dem 31. Dezember 2022.

Aktuell gibt es für Plug-in-Hybridmodelle (PHEV) bis 40.000 Netto-Grundpreis 4500 Euro Umweltbonus vom Staat, die Hersteller legen noch einmal den halben Betrag von 2.250 Euro bis zur Gesamtsumme von 6.750 Euro drauf. Für PHEV bis 65.000 Euro gibt es insgesamt noch 5.625 Euro Förderung.

Große Auswahl

Die Auswahl an Modellen mit Elektroantrieb ist mittlerweile enorm groß und die Anschaffung nicht mehr so teuer wie noch vor ein paar Jahren. Nicht zuletzt, weil sie mit einem Umweltbonus finanziert werden können. Hinzu kommen Privilegien wie kostenloses Parken an öffentlichen Ladestationen. Auch kostenloses Aufladen ist an einigen Stellen möglich.

Ansonsten belaufen sich die Verbrauchskosten auf lediglich drei bis vier Cent pro Kilometer. Die durchschnittliche Reichweite bei vollgeladener Batterie liegt bei rund 400 Kilometern.

Bei Plug-in-Hybriden ist wie bei Hybridfahrzeugen sowohl ein Verbrennungsmotor als auch ein Elektromotor verbaut. Allerdings kann hier die Batterie des Elektromotors noch zusätzlich mit einem Stromkabel geladen werden. So können Strecken zwischen 30 und 50 Kilometern voll elektrisch zurückgelegt werden. Die Batterie ist zudem relativ schnell aufgeladen, weil sie kleiner ist als bei reinen Elektrofahrzeugen.

Umfangreiche Ausstattung

Hocheffiziente Hybrid-Power oder, auf Knopfdruck, vollelektrischer SUV-Fahrspaß mit signifikanter Reichweite und ohne Fahremissionen. In Sachen Ausstattung und Design gibt es all die Innovationen, die die Hyundai TUCSON Modellfamilie zu etwas ganz Besonderem machen.

