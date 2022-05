Kaiserküche Oldenburg: Kulinarische Nachhaltigkeit auf dem Teller

Eine lange Speisekarte mit Standard-Gerichten und -Getränken wird man in der „Kaiserküche“ in der Kaiserstraße 18-20 vergeblich suchen. Für die Abwechslung sorgen nämlich die Saison, die Jahreszeit und das Angebot, das regionale Landwirte und Produzenten im Repertoire haben. Denn das ist es, was Clarissa und Malte Ibbeken für ihre Gäste in der Kaiserküche verwirklichen möchten – ein kulinarisches Erlebnis weg vom Mainstream und hin zur Nachhaltigkeit, angerichtet mit gastronomischer Handwerkskunst, lecker und raffiniert.

Über mangelnde Erfahrung braucht das Gastronomen-Ehepaar nicht klagen: Beide wurden in der Gastronomie ausgebildet und arbeiten dort schon seit vielen Jahren. Und Beide haben sich als „Geschmacksträger“ bereits einen guten Ruf erarbeitet. Seit einigen Jahren betreiben sie einen Catering-Service. Jetzt soll das Restaurant ein weiteres Standbein darstellen. „Wir setzen auf Produkte, die in unserer Region hergestellt wurden. Die Produzenten schreiben uns quasi vor, was wir auf die Speisekarte setzen können“, erläutert Malte Ibbeken das Konzept.

Clarissa und Malte Ibbeken haben sich mit der „Kaiserküche“ an der Kaiserstraße 18-20 ein weiteres Standbein geschaffen. (Foto: Sven Hunger-Weiland)

Während Obst und Gemüse beispielsweise sehr stark saisonabhängig sind, ist man bei Milch- und Fleischprodukten etwas unabhängiger. Dabei entstehen Kompositionen beispielsweise aus Spargel und Butter, Kohlrabi und Radieschen mit Rahm, Jungrind, Rhabarber und Kartoffeln und anderen Leckereien, zuweilen kombiniert mit Wildkräutern aus der Natur. Allerdings gilt auch beim Fleisch: Die Nachhaltigkeit ist wichtig! „Wir verarbeiten nach Möglichkeit das gesamte Tier und passen die Menüs in der Folge entsprechend an“, beschreibt der gelernte Koch. Natürlich kommen Vegetarier und Veganer in seiner Küche nicht zu kurz.

Das Konzept ist dabei immer gleich: Der Gast wählt zwischen einem kleinen Menü mit drei, einem mittleren mit vier oder einem großen Menü mit fünf Gängen. Immer automatisch dabei ist ein kulinarischer Gruß aus der Küche zu Beginn, eine Brotzeit für den ersten Hunger sowie ein zumeist süßer kulinarischer Abschluss. Anstatt der Getränkekarte gibt es eine Beratung über die richtige alkoholische oder alkoholfreie Begleitung. Gefiltertes Wasser aus der Karaffe ist immer frei verfügbar: „Unsere Gäste sollen ihren Durst nicht mit den ausgewählten Getränken stillen müssen, denn diese sollen den Genuss ja vervollständigen“, erläutert Clarissa Ibbeken. Entsprechend werden ausgewählte Weine gereicht oder alkoholfreie Getränke aus eigener Produktion kredenzt.

Bild: Bonnie Bartusch

Zubereitet werden die Gerichte vor den Augen der Gäste in einer offenen Küche im Zentrum des Speiseraums, frei nach dem Motto: Die schönsten Partys finden immer in der Küche statt! Das zeitlose Raumkonzept mit der Möblierung aus hiesigen Hölzern aus der Berner Sägerei von Hannes Ibbeken wurde von der Innenarchitektin Peymaneh Bamdad verwirklicht. Für den Service sorgen eigens angelernte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die Gastronomie als Handwerk verstehen und entsprechend pflegen. An der „Getränkeküche“, dem Bar-Bereich, kann man den Köchen bei ihrem Treiben zusehen und auch ausdrücklich ins Gespräch kommen:

Geöffnet ist die „Kaiserküche“ donnerstags bis samstags ab 18 Uhr. Eine Reservierung ist erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Zum Kennenlernen gibt es jeden Sonntag ab 18 Uhr ein offenes à la Carte-Angebot, das jedoch nicht reservierbar ist. Ab Mitte/Ende Juni wird es außerdem einen Mittagstisch geben.

Kontakt:

Kaiserstraße 18-20, 26122 Oldenburg

www.kaiserkueche-ol.de