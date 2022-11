Klinikum Oldenburg: Im Klinikum Oldenburg wird BILDUNG großgeschrieben

Oldenburg Seit 182 Jahren steht das Klinikum Oldenburg für qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung, beste Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen und eine innovative Denkweise, die sich immer neuen gesellschaftlichen, technischen, sozialen und fachlichen Herausforderungen gestellt hat. Im Klinikum Oldenburg erfahren die Mitarbeitenden sowie Auszubildenden echte Wertschätzung und Mitgestaltungsmöglichkeiten. Als Ausbildungsbetrieb gibt das Klinikum Oldenburg vielen Menschen eine berufliche Perspektive. Das merkt man an der fachlichen Expertise, einem familienfreundlichen Arbeitsumfeld, flexiblen Arbeitsmodellen, Beratung und Unterstützungsangebote zu allen persönlichen, beruflichen und gesundheitlichen Fragestellungen, attraktiven Mitarbeiterrabatten, einer tarifgebundenen Bezahlung sowie einer Übernahmegarantie. Auch eigene Parkplätze sowie ein sehr gutes und modernes Mitarbeiterrestaurant sind vorhanden. Die Themen der Diversität und Migration spielen eine zentrale Rolle im Personalmanagement. Das Klinikum Oldenburg ist das größte Akut-Krankenhaus im Weser-Ems-Gebiet und beschäftigt aktuell in 27 Kliniken und Instituten und mehreren Fachzentren über 3000 Beschäftige.

Viele Möglichkeiten im eigenen Bildungszentrum

Für fachlich professionell geschulten Nachwuchs sorgt man im eigenen Bildungszentrum (MAZ). Hier kann man sich ganz individuell nach seinen eigenen Fähigkeiten entfalten. Dazu dient unter anderem die Berufsfachschule Pflege, mit den Vertiefungen „Stationäre Akutversorgung im Krankenhaus“ und „Pädiatrische Versorgung in der Kinderklinik“ und der Möglichkeit der Spezialisierung in der Altenpflege. Enthalten ist hier auch die Möglichkeit zur Aufnahme eines dualen Studiengangs Pflege (B.Sc.) in Kooperation mit der Hochschule Osnabrück und der Berufsfachschule Pflege des Christlichen Krankenhauses Quakenbrück . Zudem bietet die Pflegeschule auch Ausbildungsplätze in Zusammenarbeit mit dem Ev. Diakonieverein Berlin-Zehlendorf an.

Dass das Thema Familienfreundlichkeit großgeschrieben wird, sieht man daran, dass ab dem 01.04.2023 wieder ein Kurs für die Teilzeitausbildung in der Pflege angeboten wird.

In der Physiotherapieschule besteht für die Absolventen die Möglichkeit, nach dem erfolgreichen Abschluss in der Physiotherapieausbildung innerhalb eines Jahres den Bachelorabschluss an der Hochschule Osnabrück zu erwerben. Hier arbeiten Sie an unfall-, alters- oder krankheitsbedingten Einschränkungen – also mit Menschen aller Altersgruppen.

In der MTRA-Schule (Ausbildung für Medizinisch-Technische Assistenz in der Radiologie) sowie der MTLA-Schule (Ausbildung für Medizinisch-Technische Assistenz in der Laborationsdiagnostik) lernen Sie in der dreijährigen Ausbildung unter anderem alles zu den Bestandteilen von Gewebe und Blut. Sie suchen und identifizieren krankmachende Bakterien und Viren und messen Moleküle im mg-, µg- oder ng-Bereich.

Eine Übersicht über alle weiteren angebotenen Ausbildungsberufe gibt es hier: https://www.klinikum-oldenburg.de/karriere/ausbildung/ausbildung-allgemein/

Das Bildungszentrum hat im Januar 2021 seine Erstzertifizierung nach DIN EN ISO 9001:2015 und nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) erworben, das Überwachungsaudit hat im Frühling 2022 erfolgreich stattgefunden. Auf dieser Grundlage bietet das Bildungszentrum des Klinikums aktuell folgende nach AZAV geförderte Maßnahmen (Arbeitsagenturen oder JobCentern im Weser-Ems Gebiet können diese fördern) an:

• Lehrgang zur Betreuungsassistenz nach § 83 c mit dem Zusatzmodul Krankenhaus

• Lehrgang zur Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung in der Pflege (Anerkennung ausländischer beruflicher Abschlüsse in der Pflege)

• Lehrgang zum Wiedereinstieg in den Pflegeberuf

Gemeinsam für ein besseres Arbeitsumfeld

Die Zielsetzungen in den Qualitäts- und Schulentwicklungsthemen werden im Bildungszentrum fachbereichsübergreifend mit Hilfe eines umfassenden Qualitätsmanagementsystems geplant und umgesetzt. Diese interprofessionelle Zusammenarbeit zeichnet die Bildungsstätte aus und wird sowohl auf der Ebene der Fachbereichsleitungen, als auch bei allen Mitarbeitenden umgesetzt. Gemeinsam ist man stärker und daher arbeitet das Klinikum Oldenburg jeden Tag an stetigen Verbesserungen des Arbeitsalltags, die sich aus der Praxis ergeben. Das steigert nicht nur das Miteinander, sondern fördert auch das allgemeine Wohlbefinden im Arbeitsumfeld.

Pflege ist hochgradig systemrelevant

Fachliche Kompetenz in Theorie und Praxis ist das Eine. Gute Arbeit leisten aber vor Allem auch zufriedene Auszubildende. Durch regelmäßige Auswertungen werden hier entsprechende Verbesserungspotentiale abgeleitet. Medizinische Berufe sind hochgradig systemrelevant, gesellschaftlich wichtig und von einer hohen Individualität geprägt. Als wichtiger Bestandteil gesellschaftlichen Lebens ist man natürlich auch mit hohen Anforderungen konfrontiert, auf die man im Bildungszentrum des Klinikum Oldenburg optimal vorbereitet wird.

Vor allem für die Auszubildenden im Pflegeberuf hängt eine weitere positive Entwicklung ihrer Kompetenzen, von einer effektiven und verlässlichen Begleitung durch Lehrende und Praxisbegleitende ab. Das Bildungszentrum setzt hier ein Lernbegleitungskonzept um.

Weitere Informationen unter: https://www.klinikum-oldenburg.de/karriere/

Kontakt

Klinikum Oldenburg AöR

Rahel-Straus-Straße 10

26133 Oldenburg

Ansprechpartnerin

Angelika Kroos-Kuhlenbeck (Leiterin Bildungszentrum)

Tel. 0441 403-2439

Mail: sekretariat.bildungszentrum@klinikum-oldenburg.de