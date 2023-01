ANZEIGE | Physio am Westkreuz Oldenburg: Neue Wege für Krebspatienten in Oldenburg

Oldenburg Dem Krebs davonrennen! Längst ist bewiesen, dass körperliches Training die Nebenwirkungen einer Krebstherapie lindern und den Behandlungsverlauf verbessern kann. Nicht nur die Lebensqualität der Krebspatienten steigt – es gibt auch immer mehr Hinweise, dass Sport die Überlebenschancen steigert. Ab sofort profitieren Krebspatienten bei Physio am Westkreuz im Therapiezentrum am Westkreuz von der Onkologischen Trainings- und Bewegungstherapie (OTT®). Sie gilt als DER Nebenwirkungsmanager in der Krebstherapie.

Bewährtes Konzept

Die OTT® wurde an der Uniklinik Köln in Zusammenarbeit mit der Sporthochschule Köln entwickelt. Sie gilt als fester Bestandteil im Behandlungskonzept von Krebspatienten. Seit 2019 entsteht zunehmend ein Kooperationsnetzwerk von zertifizierten OTT®-Therapeuten in Deutschland, darunter nun eben auch die Praxis Physio am Westkreuz. „Es ist sehr schön, dass wir unseren Patienten ab sofort diese Therapiemöglichkeit anbieten können“, freut sich Inhaberin Christine Rudolph. Seit vielen Jahren befindet sich ihre Praxis für Physiotherapie neben Praxen für Ergotherapie und Logopädie im Therapiezentrum am Westkreuz. „Durch die enge Anbindung an die Uniklinik Köln können sich unsere Patienten sicher sein, dass die personalisierten und gesteuerten Trainingsprogramme auf höchstem Niveau konzipiert und durchgeführt werden und sich stets nach den aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen richten“, so Christine Rudolph.

Sehr gerne steht Ihnen OTT®-Therapeutin Christine Rudolph für Ihre individuellen Fragen zur Verfügung.

So funktioniert die OTT® bei Physio am Westkreuz:

Individuelle Sprechstunde zum Auftakt einer OTT® 

 Die Trainingstherapie wird von zertifizierten Therapeuten begleitet und überwacht. Das Training kann vor einer terminierten Krebsbehandlung begonnen werden, eine ambulante Therapie begleiten und/oder nach Abschluss einer stationären Therapie wirken.

Erstellung eines personalisierten Bewegungs- und Trainingstherapieplans Vor dem Start der OTT®-Trainingstherapie werden diagnostische Kraft- und Ausdauertests durchgeführt.

Das Basistraining besteht aus gerätegeführtem Krafttraining und Ausdauertraining und kann beispielsweise mit Sensomotorik-Training oder Beckenbodentraining ergänzt werden. Das OTT®-Konzept ist modular und wird laufend an das Chancen-Risiko-Profil des Patienten angepasst. Mit gezielten Plänen und einer regelmäßigen Therapeutensprechstunde arbeiten die Patienten an der Verbesserung ihrer Leistungsfähigkeit und ihrer Lebensqualität.

Physio am Westkreuz

Inhaberin: Christine Rudolph

Prinzessinweg 6 / 26122 Oldenburg

Tel.: 0441 / 776 066

Mail: info@physio-westkreuz.de

www.physio-westkreuz.de