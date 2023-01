Plameco Spanndecken Oldenburg: Ich will im Winter nicht frieren!

Fast jeder sucht Alternativen beim Heizen. Der schnelle Umbau oder eine Erneuerung der Heizungsanlage scheitert oft an der Verfügbarkeit neuer, energiesparender Anlagen und an langfristig ausgebuchten Handwerkern. Das Lagerfeuer im Wohnzimmer ist bekanntlich keine Option, scheidet also auch aus.

Was lässt sich alternativ und unabhängig zu Gas- oder Ölheizungen einbauen? Wie wäre es mit einer Infrarotheizung? Infrarot sorgt für behagliche Wärme. Wie bei Sonnenstrahlen spürt die Haut diese Wärme sofort. Herrlich! Auch für Hausstauballergiker.

Infrarotheizungen können elegant unter Spanndecken „versteckt“ werden. Plameco bietet Dir eine neue, glatte Decke mit integrierter LED-Beleuchtung und Infrarotheizung. Morgen schöner wohnen – ohne Frieren und Bibbern.

Für weitere Informationen ruf uns an oder besuch unsere Ausstellung: Felix-Wankel-Straße 3a in Oldenburg. Öffnungszeiten: Mo bis Do von 8–17 Uhr und Fr 8–11:30 Uhr.

Felix-Wankel-Straße 3A

26125 Oldenburg

0441 932932

https://www.plameco.de/oldenburg