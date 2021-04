SASTEC Tungeln: Wohnträume aus Edelstahl nach Maß

Der erste Eindruck zählt. Nicht umsonst bezeichnet man den Eingangsbereich gerne als die Visitenkarte eines Hauses. Als Profi in Sachen schöne Gestaltung gilt die Firma SASTEC in Tungeln, die seit 15 Jahren als Hersteller und Lieferant hochwertiger Sonderanlagen aus Edelstahl bekannt ist. Der hohe Anspruch des Unternehmens mit Geschäftsführer Sascha Schliep und seinem Team spiegelt sich auch in der Anfertigung von Sonderprodukten für den Privatkunden wider.

Der Eingangsbereich lässt sich auf verschiedene Weise überdachen. Bild: Sastec

Bild: Sastec

Terrasse oder Balkon?

SASTEC setzt individuelle und kreative Ideen um, die den Außenbereich und das Eigenheim optisch ausdrucksstark aufwerten. Dabei legt das Unternehmen großen Wert auf eine hohe Qualität und ansprechende Designs. Ziel dabei ist immer, die Wünsche der Kunden umzusetzen. Eine moderne Terrassen- oder Türüberdachung, das individuell gefertigte Balkongeländer, der stilvolle Gartenzaun oder andere gefertigte Edelstahlkonstruktionen – alle Produkte sind pflegeleicht und witterungsbeständig.

Diese Überdachung bietet zusätzlichen Platz für einen Balkon. Bild: Sastec

Von der Planung bis zur Montage

„Wir stehen von der Planung und Problemlösung über die Entwicklung, Konstruktion und der Fertigung Ihres Produktes bis hin zur Montage vor Ort stets an Ihrer Seite. So sind auch Sie am Ende einer Projektarbeit garantiert von unserem hohen Qualitätsanspruch überzeugt und wir freuen uns, Sie als zufriedenen Kunden gewonnen zu haben“, verspricht Sascha Schliep. „Für uns sind die persönliche und kundenorientierte Beratung, die komplette und individuelle Planung, sowie die zielorientierte und kostengerechte Lösungsfindung selbstverständlich.“

Hier lässt sich auch nicht so gutes Wetter wunderbar draußen genießen. Bild: Sastec

Einfach ein schöner Anblick

Die Optik kann sich sehen lassen: Hochwertiger Edelstahl wirkt immer. Das Material ist vielseitig einsetzbar, lässt sich in den unterschiedlichsten Variationen einsetzen und ist zudem äußerst pflegeleicht. So individuell wie ein Haus und seine Bewohner, so individuell ist auch sein Look. Von der Eingangsüberdachung über die Dachterrasse bis zum Zaun – hier sind persönliche Ideen und professionelle Konzepte gefragt. Gemeinsam mit dem Kunden setzt SASTEC diese um und sorgt für lange Zeit für einen schönen Anblick.

„Rufen Sie uns gerne unter 04407-718457 an und vereinbaren einen unverbindlichen Beratungstermin“, lädt Sascha Schliep ein. Bild: Sastec

SASTEC - Edelstahl nach Maß

Am Kuhlberg 5a

26203 Wardenburg-Tungeln

www.sastec.info