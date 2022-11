Vagts haustechnik großenkneten: Vagts Haustechnik: So geht Energiesparen mit Wohlfühleffekt

Großenkneten Der Winter steht vor der Tür, da sollte es drinnen mollig warm sein. Doch bevor sie die Heizung richtig aufdrehen, stehen die meisten Menschen heute vor vielen Fragen. Um wie viel Grad darf ich die Raumtemperatur reduzieren? Wann heize ich in welchem Zimmer? Und was kommt da letztendlich eigentlich an Kosten auf mich zu? Fragen, die am besten mit Hilfe von Experten beantwortet werden. „Wir beraten hier umfassend, um möglichst viel zu sparen – und sich dennoch in seinen eigenen vier Wänden wohlzufühlen“, sagt Jannik Vagts von Vagts Haustechnik in Ahlhorn. Service wird hier großgeschrieben, daher gibt es auch eine Rufbereitschaft rund um die Uhr. „Wir machen alles – außer Kälte- und Klimaanlagen. Und das in einem Umkreis von etwa 60 Kilometern.“

Profiwissen für Ihr Zuhause

Vor drei Jahren hat Jannik Vagts seinen Betrieb gegründet. Dabei kann der Anlagenmechaniker für Sanitär, Heizung und Klimatechnik auf einen fundierten Erfahrungsschatz bauen. So hat der heute 33-Jährige nach seiner Ausbildung acht Jahre lang als Monteur gearbeitet und dann die einjährige Meisterschule besucht. 2019 der Schritt in die Selbstständigkeit: Mit Vagts Haustechnik kümmert er sich um alles, was im Bereich Sanitär, Heizung, Lüftung und Solarthermie anfällt – sowohl in Privathaushalten als auch in Wohn- oder Gewerbeanlagen. Vor eineinhalb Jahren dann der nächste Schritt mit dem RSG Rohrservice, der die Kanalreinigung und deren Inspektion ins Visier nimmt. Möglich ist dies mit einer Kamera, die Reinigung erfolgt mit Hilfe eines Hochdruckspülfahrzeugs. „Und gerade stehen wir mit einer dritten Firma in den Startlöchern: der Montage von Photovoltaikanlagen“, so Jannik Vagts. Mittlerweile kann er auf neun zuverlässige Mitarbeiter bauen, allesamt Profis auf ihrem Spezialgebiet. „Auch zwei Azubis gehören dazu. Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sie sich entwickeln“, sagt Jannik Vagts, der jungen Menschen aber auch geflüchteten Quereinsteigern, beispielsweise mit einem Praktikum, gerne eine Chance gibt.

Für Umwelt und Geldbeutel

Da geht noch was – da sind sich die Experten von Vagts Haustechnik zumeist ziemlich sicher. Oftmals ist es die in die Jahre gekommene Heizungsanlage, die gut durch kostensparende Alternativen ersetzt werden könnte. „Eine Wärmepumpe kann hier sehr viel leisten. Das lohnt sich und hat Zukunft“, so Jannik Vagts, der an vielen Stellen, auch im Stromverbrauch, Einsparpotenzial sieht. „Wer beispielsweise noch drei uralte Gefriertruhen im Keller stehen hat, der darf sich über eine eh schon zu hohe Stromrechnung nicht wundern. Und natürlich kann man mit einer Photovoltaikanlage, die einen bei hoher Akkuleistung fast autark werden lässt, sehr viel für die Umwelt und den Geldbeutel erreichen.“ Was viele übrigens nicht wissen: Seit dem 1. Oktober besteht eine Heizungscheckpflicht. „Das ist eine gute Gelegenheit, um sich über eventuell nachhaltigere Varianten zu informieren.“

