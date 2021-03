Vorwerk Gartenwelt Rastede: Farbenprächtige Staudenvielfalt aus regionaler Anzucht

Wer die Vorwerk Gartenwelt in Rastede betritt, der ist jedes Mal begeistert, aber auch immer wieder überrascht, von der unendlichen Vielzahl an Pflanzen und Blumen. Margret Vieth, Gärtnerin und Staudenexpertin im Garten Center, hat viele Tipps parat, welche Staude für welchen Zweck gerade die Richtige ist: „Die Vielfalt der Stauden zeigt sich nicht nur in den Wuchsformen und -größen, sondern auch in der Form der Blüten und Blütenstände. Die Möglichkeiten der Gestaltung und der Kombination unterschiedlicher Arten und Sorten werden damit noch reichhaltiger.“

Margret Vieth ist die Staudenexpertin in der Vorwerk Gartenwelt. Die Gärtnerin steht für Fragen rund um die Stauden bereit. Bild: Wolfgang Wittig

Das Frühjahr bringt Farbe in den Garten

Natürlich möchte der Gartenbesitzer möglichst frühzeitig die erste Blütenpracht bewundern. Im Frühjahr haben die Zwiebel- und Knollenpflanzen ihren großen Auftritt. Als erstes treten die Winterlinge, Schneeglöckchen, Märzenbecher und Blausternchen, gefolgt von Krokussen und Narzissen in Erscheinung. Im April und Mai kommen viele Polsterstauden zur Blüte. Diese Sonnenanbeter sind in der Regel alle ziemlich anspruchslos. „Die Polsterstauden bringen die ersten schönen Farben in den Garten“, so Margret Vieth, „Blaukissen, Gänsekresse und Steinkraut bevorzugen sonnige, warme Plätze und einen durchlässigen, eher trockenen und kalkhaltigen Untergrund.“ Stauden sind übrigens sehr pflegeleicht. Mit ihnen gelingt es, vorhandene Lücken aufzufüllen. Die fachkundigen Mitarbeiter*innen der Vorwerk Gartenwelt bieten eine fundierte Beratung an. Gerne wird auch bei Problemen und bei Fragen zur Bepflanzung mit Tipps und Ratschlägen geholfen. Wer Fragen zur Beetgestaltung, zum Beispiel bei der Frage, welche Staude, welche Pflanze passt zum individuellen Beet, dem wird auch hier gernegeholfen.

Die Auswahl an Stauden ist riesengroß. Bild: Wolfgang Wittig

Mit Stauden und Wildpflanzen heimische Insekten anlocken

Stauden locken mit ihrer Farbenpracht auch Insekten an. Bienen, Hummeln, Käfer und Schmetterlinge tummeln sich an sonnigen Tagen gerne in den Blütenkelchen. Margret Vieth gibt auch gerne den Tipp weiter, dass man mit bestimmten Stauden auch Kieswüsten gut füllen kann. Plötzlich sehen diese wieder ansehnlich und farbenprächtig aus. Ein wichtiger Tipp ist es auch zu wissen, dass heimische Wildpflanzen immer mehr im Trend sind. Diese sind ebenfalls besonders wichtig, um der heimischen Insektenwelt Nahrung und günstige Lebensbedingungen zu bieten.

Die Vorwerk Gartenwelt hat neben der riesigen Pflanzenauswahl auch zauberhafte Dekorations- und Gartenideenideen zu bieten. Gleiches gilt für den Oldenburger Wohngarten im Stubbenweg.

