Weber store holzland vogt oldenburg: Exklusiv in Oldenburg: Weber Store wird Hot-Spot für Grillfans aus der Region

Oldenburg Die Leidenschaft fürs Echte und Handgemachte – genau das verbindet die Fans eines der beliebtesten Rituale unserer Zeit: das Grillen. Im neuen Weber Store im HolzLand Vogt in Oldenburg bietet sich ihnen nun ein idealer Treffpunkt. Auf rund 200 Quadratmetern bietet sich ihnen die gesamte Welt des Grillvergnügens, die dieses für Familie, Freunde, Kollegen und den Gastgeber zu einem wahren Erlebnis werden lassen. „Unser neuer Weber Store bietet alles, was das Herz begehrt, wenn es ums Grillen geht. In der Form ist er in Oldenburg und der Umgebung einzigartig“, freut sich Lucas Vogt. Die Eröffnung noch vor Weihnachten bietet auch eine tolle Gelegenheit, hier noch das ideale Geschenk für alle Anhänger kleiner und großer Grillevents zu finden – auch für solche, die es erst noch werden wollen.

Freuten sich sehr über die Eröffnung des Weber Store Oldenburg im HolzLand Vogt (von links): Frank Rommersbach (Weber Europachef), Boris Ramlow (Fachmann bei Vogt und Grillliebhaber) sowie Lucas Vogt (Teamleiter Garten). Bild: Melanie Jülisch

Trendige Produkte der Grillszene

Ein würziges Steak, köstlicher Flammkuchen oder pikantes Gemüse werden mit der umfassenden Produktpalette von Weber zu ganz besonderen Gaumenfreuden – sowohl bei der sommerlichen Grillparty als auch beim gemütlichen Wintergrillen. Vom High End-Gerät, das sich mit einer App steuern lässt, bis zum klassischen Smoker bietet der neue Weber Store Oldenburg mit ungefähr 40 Weber-Modellen alles, was das Herz von Grillliebhabern aus der ganzen Region höherschlagen lässt. Hinzu kommen weitere hochwertige Produkte verschiedener Hersteller und Trend-Artikel der Grillszene. „Dazu gehört zahlreiches Zubehör wie Grillbesteck, schützende Handschuhe oder Feuerschalen für das echte Outdoor-Feeling. Aber auch Premium-Fleisch, diverse BBQ-Saucen und Marinaden sowie Spirituosen sind jederzeit im Sortiment verfügbar“, so Lucas Vogt. Nicht zu vergessen: die gute Beratung durch das geschulte Fachpersonal mit zahlreichen Infos und wertvollen Tipps. „Sie kennen sich mit den vielseitigen Möglichkeiten unserer Produkte bestens aus und unterstützen bei der optimalen Lösung für ein perfektes Grillergebnis.“

Perfekter Genuss: Vom Grillmeister lernen

Immer für einen kurzen Schnack zu haben ist Grillmeister Ingo Südkamp. Und nicht nur das, der sympathische Grillmeister ist auch für seine unterhaltsame Art bekannt, in die Kunst des Grillens einzuweihen und das Wissen darum immer mehr zu vertiefen. Damit aus jedem Mann und jeder Frau der perfekte Grillmeister und die perfekte Grillmeisterin wird, werden ab April kommenden Jahres Workshops mit Ingo Südkamp und im neuen Weber Store angeboten. „Die Weber Grill Academy in einem eigens dafür geschaffenen stilvollen Outdoorambiente wird im Frühling starten“, so Lucas Vogt, der sich schon jetzt auf die kommende Grillsaison freut.

Grillmeister Ingo Südkamp. Bild: Melanie Jülisch

Exklusiver Kundenservice:

• Grill-Aufbau

• Grill-Anlieferung

• Reparatur-Service

• Ersatzteil-Service

• Garantie & Reklamationsabwicklung

