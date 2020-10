Abschied und Vorfreude im Park

Abschiedsstimmung im Park der Gärten, aber auch Vorfreude: Die Saison 2020 endet am Sonntag, 18. Oktober, mit einem Herbstmarkt. Von 9.30 bis 17 Uhr können die Besucher neben dem herbstlichen Ambiente im Park eine gemütliche Marktatmosphäre genießen. Mehr als 20 Aussteller präsentieren Produkte aus dem Pflanzen-, Obst- und Gemüseanbau sowie weitere regionale Erzeugnisse. Bereits an diesem Freitag, 9. Oktober, startet der Park den Vorverkauf für die Jahreskarte 2021. Im Park der Gärten und an weiteren Vorverkaufsstellen in der Region gibt es die Jahreskarte bis zum 31. Dezember zudem noch vergünstigt für 55 Euro statt regulär 60 Euro. Die Saison 2021 dauert 177 Tage – vom 17. April bis zum 10. Oktober 2021 – geplant wird noch unter Corona-Bedingungen. Veranstaltungsprogramm und weitere Infos:

