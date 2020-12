Adventliches an den Haltestellen

Wer in diesen Tagen in Nuttel oder Wemkendorf auf den Omnibus wartet, hat sicher das Gefühl „gleich ist Bescherung“. Die Haltepunkte sind von einem oder einer Unbekannten festlich geschmückt worden. NWZ-Leserin Elke Pillle ist es bei ihren Radtouren durch die beiden Wiefelsteder Ortsteile aufgefallen und hat es im Bild festgehalten. Eine tolle Aktion, in der Adventszeit etwas Glanz an die sonst eher schnöden Haltestellen zu bringen. Da kann der Bus auch mal ein bisschen Verspätung haben.BILD:

