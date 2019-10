Allerlei Klassik aus allerlei Ländern

Mit Werken wie „Capriccio“ von Felix Mendelssohn, „Crisantemi“ von Giacomo Puccini oder „Molto Adagio“ von dem jung verstorbenen belgischen Komponisten Guillaume Lekeu möchte am Samstag, 26. Oktober, das Streichquartett „EnAccord“ in der Stadt Westerstede begeistern. Das Klassik-Konzert wird in der St.-Petri-Kirche, Am Markt, ausgerichtet. Die Darbietung mit allerlei Quartettstücken aus verschiedenen Ländern und Jahrhunderten beginnt um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei, am Ausgang werden jedoch von den Besuchern Spenden erbeten.

