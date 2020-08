Ammerland-Check: Die Bau-Bilanz der Gemeinden

Ammerland Eines haben alle Orte gemeinsam: die Nachfrage nach Grundstücken ist größer als das Angebot. Teilweise stehen mehrere hundert Interessenten auf Listen in den Orten.

Für die Gemeinden ist es jedoch schwer, diese Nachfrage zu befriedigen. Zum einen sind Interessenten am Ende auch nicht immer Käufer. Und dann gibt es in vielen Orten auch Stimmen aus der Bürgerschaft gegen neue Baugebiete. Da muss in den Rathäusern ein Spagat zwischen beiden Interessengruppen gemacht werden.

Ein Trend für die kommenden Jahre: Die Grundstücke könnten kleiner werden. Dadurch können Kommunen auf derselben Fläche mehr Grundstücke ausweisen. Und Bauherrn könnten die stark gestiegenen Preise kompensieren.

Einen Sonderfall in Sachen Geschosswohnungsbau gibt es in Westerstede. Dort ist der Bedarf bis 2035 übererfüllt (s. Kasten unten).