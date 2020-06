Ammerland-Check: Westerstede vorn, Edewecht bisher Schlusslicht

Ammerland Wie gut ist die Lebensqualität in Ihrer Gemeinde? Seit Dienstag können die Menschen im Ammerland ihren Ort bewerten. Und schon 2058 haben mitgemacht (Stand: gestern 16 Uhr).

Die Umfrage, die die NWZ gemeinsam mit den Oldenburger Experten von „Umfrageheld“ durchführt, läuft zwar noch bis zum 14. Juli. Doch einen ersten Trend gibt es bereits. Schaut man, welche Orte am meisten bewertet werden, dann liegen Bad Zwischenahn und Westerstede an der Spitze. – nicht nur bei den absoluten Zahlen, sondern auch gemessen an der Einwohnerzahl. In Edewecht ist die Teilnehmerzahl im Verhältnis zur Bevölkerung am geringsten. Rastede liegt deutlich unterm Schnitt, Apen und Wiefelstede leicht. Mitmachen ist wichtig, denn nur so lässt sich ausloten, wie zufrieden die Menschen mit ihrem Ort sind. Stimmt das Angebot an Geschäften, Gastronomie, Wohnungen? Wie sicher fühlt man sich am Ort? Wie steht es um die Kinderbetreuung? Sie können Noten auf einer Skala von eins bis zehn geben. Wie gut welcher Ort abschneidet, veröffentlichen wir dann in einer großen Serie ab dem 25. Juli.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.