Ammerland: Lions spenden Fahrräder ans Frauenhaus

Ganderkesee

Virenärmere Luft in Klassenzimmern Schweißer-Schutz taugt auch für Ganderkeseer Schulen

Die Firma Kemper entwickelt Absauganlagen und Lüftungsgeräte für den Schweißbereich. Diese funktionieren auch in Klassenzimmern. In Ganderkesee hat man über den Einsatz in Schulen schon nachgedacht.