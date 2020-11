Angebot für Trauernde

Ammerland Da die Cafés für Trauernde derzeit im Ammerland nicht ausgerichtet werden dürfen, bietet der Ambulante Hospizdienst Trauer-Spaziergänge an. Dabei können sich Betroffene mit einem Ehrenamtler austauschen. Diese Trauerspaziergänge werden in Westerstede, Bad Zwischenahn, Wiefelstede und in Rastede angeboten. Anmeldung und Info unter Telefon 0 44 88/5 20 73 33.

