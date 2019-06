Ammerland Das anhaltend trockene Wetter hat die Waldbrandgefahr auch im Ammerland ansteigen lassen. „Die geringen Niederschläge der vergangenen Wochen und die jetzt rapide ansteigenden Temperaturen haben die Bodenvegetation in den Wäldern stark ausgetrocknet“, erklärt Andrea Hauschke, Mitarbeiterin des Amtes für Umwelt und Wasserwirtschaft im Kreishaus.

Diese Situation werde sich auch nicht kurzfristig ändern. Sie warnt daher: „Der ein oder andere Gewitterschauer ändert an der gefährlichen Lage in den Wäldern nichts.“

Zur Vermeidung von Waldbränden sollten nach Angaben des Landkreises unter anderem folgende Vorsichtsmaßnahmen streng eingehalten werden:

• Kein offenes Feuer im Wald oder in Waldnähe

• Das Campen in Wäldern ist zu unterlassen

• Auf befestigten Wegen bleiben

• Das in der Sommerzeit generell geltende Rauchverbot beachten

• Keine brennenden Zigarettenreste aus dem Auto oder in die Natur werfen

• Autos mit Katalysatoren nicht über trockenem Gras abstellen

• Jeden Waldbrand unter der Notrufnummer 112 sofort melden