Bäume schonend stutzen

Ammerland „Bäume pflegen, nicht massakrieren“ unter diesem Motto hat der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Ammerland ein neues Faltblatt herausgegeben, in dem alle Gartenbesitzer nachlesen können, wie sie ihre Gehölze am besten schneiden sollten. „Heute werden Bäume oft extrem hoch aufgeastet, so dass die viel zu kleine Krone den Baum kaum noch ernähren kann. Sträucher und sogar Bäume werden mit Schlegeln traktiert, das heißt, die Äste werden nicht geschnitten, sondern abgeschlagen. Die Äste werden dabei förmlich zerrissen, was nicht nur abstoßend aussieht, sondern auch den Pilzbefall fördert. Gehölze sind wichtige strukturierende und vernetzende Elemente in der Landschaft und damit unverzichtbare Bestandteile eines intakten Naturhaushaltes“, so der BUND. Faltblätter gibt’s unter info@bund-ammerland.de.

