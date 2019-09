Ammerland Jahr für Jahr muss das Jugendamt im Landkreis Ammerland Dutzende von Kindern aus ihren Familien nehmen, um ihr Wohlergehen sicherzustellen. 50 Inobhutnahmen gab es allein in 2018, im Jahr zuvor waren es 49, in diesem schon mehr als 20. Die meisten Jungen und Mädchen werden bei Pflegefamilien im Landkreis Ammerland untergebracht – doch die sind oft Mangelware.

Jugendamt Ammerland Behörde rettet jedes Jahr Dutzende von Kindern

Zurzeit leben 146 Kinder in 100 solchen Familien. Weitaus mehr werden benötigt. Aus diesem Grund startet das Jugendamt nun eine Reihe von Informationsveranstaltungen, um mehr Erwachsene für die Aufgabe zu gewinnen. Es gilt Menschen zu finden, die bereit sind, „ihren Lebensalltag vorübergehend oder auf Dauer mit einem Pflegekind zu teilen“, so die Leiterin des Jugendamtes, Petra Knetemann. „Das können Familien, Paare oder Alleinstehende sein, die für die besondere Situation eines Pflegekindes offen und bereit sind, ein Kind aufzunehmen, das zu ihrem Lebensalter und ihrer Lebensplanung passt. Für das Wohl dieser Kinder ist wichtig, in einer beständigen Umgebung und bei Menschen zu leben, die sich gänzlich auf die Bedürfnisse des Kindes einlassen können.“

137 Kinder In Pflegefamilien Behörde sucht händeringend Pflegeeltern im Ammerland

Während der Info-Veranstaltungen erfahren die Besucher mehr über die Formen von Pflegeverhältnissen und die Voraussetzungen, um ein Kind aufnehmen zu dürfen. Die Teilnahme ist ohne Anmeldung möglich, die Veranstaltungen beginnen jeweils um 19 Uhr an folgenden Tagen und Veranstaltungsorten: • Montag, 23. September, Bad Zwischenahn, Haus Brandstätter, Am Brink 5

• Dienstag, 24. September, Wiefelstede, im Ratssaal des Rathauses, Kirchstraße 1

• Mittwoch, 25. September, Rastede, Ratssaal des Rathauses, Sophienstraße 27

• Montag, 30. September, Westerstede, Apothekervilla, Gaststraße 4

• Dienstag, 1. Oktober, Apen, Ratssaal des Rathauses, Hauptstraße 200

• Mittwoch, 2. Oktober, Edewecht, Haus der Begegnung, Hauptstr. 86

Weitere Informationen unter 04488/563190.