Ammerland Das Ammerland und seine Parklandschaft sind bei Radtouristen sehr beliebt. Aber ist das Ammerland auch ein geeignetes Wandergebiet? „Aber sicher!“, sagen die Mitglieder des Arbeitskreises des Leader-Prozesses „Parklandschaft Ammerland“. Leader steht für „Liaison Entre Actions de Développement de l’Économie Rurale“ und ist ein europäisches Förderprogramm, über das die Entwicklung des ländlichen Raums vorangetrieben werden soll.

Wie gut geeignet das Ammerland als Wandergebiet ist, kann man nun einer Broschüre entnehmen, die der Arbeitskreis entwickelte. „Spazierwandern auf 10 Wanderwegen“ heißt das Heftchen mit neu konzipierten Wanderrouten, das druckfrisch in Osterscheps vorgestellt.

Wanderwege bis zu 12,2 Kilometer

Seit 2015 hatten Mitarbeiter aus dem Bereich Tourismus, Vertreter verschiedener Ortsbürgervereine, interessierte Bürger und die Regionalmanagerin des Ammerländer Leader-Prozesses, Marlis Puls, an dem Thema Wandern gearbeitet.

Digitale Unterstützung auf allen Wanderrouten Wer sich unterwegs auf einer der zehn Ammerländer Wandertouren mit dem Smartphone navigieren lassen möchte, dem ist mit „Grenzenlos Aktiv“ geholfen. Die App, die die Broschüre „Spazierwandern auf 10 Wanderwegen“ ergänzen soll, steht in den bekannten App-Stores zur Verfügung. „Grenzenlos Aktiv“ ist kostenfrei. „Der Wanderer kann sich entweder grafisch auf der Karte oder per Audiokommentar auf unseren Touren navigieren lassen“, betont Frank Bullerdiek. Der Chef der Ammerland-Touristik empfiehlt jedoch , sich vor Antritt einer Tour die Karte herunterzuladen: „Unterwegs ist die Breitbandverbindung nicht immer ausreichend. Das GPS-Signal jedoch reicht schon aus.“ Verlaufen könne man sich mit „Grenzenlos Aktiv“ jedenfalls nicht.

„Wir sind sehr froh, dass wir jetzt das Ergebnis unserer langjährigen Recherchen präsentieren können“, betont Marlis Puls. Im Heftchen sind zehn Ammerländer Wanderwege mit Längen zwischen 4,5 und 12,2 Kilometer aufgelistet. Orientierungspläne, Beschreibungen und Fotos gehören dazu. Die Rundwanderwege befinden sich in den Gemeinden Bad Zwischenahn, Edewecht, Rastede, Westerstede und Wiefelstede.

Weitere Wege gehen

„Die Nachfrage nach Wanderungen rund ums Zwischenahner Meer ist groß. Wir wollen jedoch weit an Touren mehr anbieten, nicht nur rund ums Meer“, erklärt Frank Bullerdiek, Chef der Ammerland-Touristik. Über die in der Broschüre vorgestellten zehn Spazierwanderwege hinaus wolle man in Zukunft noch weitere Wege anbieten.

An den Startpunkten aller Wanderwege sollen Informationstafeln installiert werden, die auf die Besonderheiten des jeweiligen Wanderwegs hinweisen. Eine dieser Tafeln steht bereits an der Route „Osterschepser Esch“. Der Wanderweg beginnt an der Straße Bauernhörne und ist 7,2 Kilometer lang.

Von Howiek bis Wemkendorf

In Kürze sollen die Strecken „Rund um den Golfplatz“, Moorweg, Aueweg, Linsweger Eschweg, Wemkendorfer Wasserweg, Howieker Wassermühle, Burgplatz Mansingen, Zwischenahner Meerweg und Wiefelsteder Kirchweg ebenfalls mit Tafeln ausgestattet werden.

Mehr Infos unter www.ammerland-touristik.de