Ammerland Vier Stadtgärten in Westerstede öffnen am Sonntag, 28. Juli, ihre Pforten für Besucher. Auf Initiative des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) wollen vier Familien einen Einblick in ihr gestaltetes Grün gewähren und zeigen, dass naturnahe Vielfalt und bienenfreundliche Gestaltung auch auf kleinstem Raum möglich sind. Teilweise werden auch Obst und Gemüse angebaut.

Folgende Westersteder beteiligen sich an der Aktion:

• Bei Familie Liebl, Gaststraße 25, kann man schon im Vorgarten ahnen, was sich hinter dem Haus befinden könnte. Den Besucher erwartet hier eine sehr große Vielfalt gärtnerisch und gestalterisch naturnaher Elemente, harmonisch gepaart mit einem eindrucksvollen Nutzgarten.

• Familie Martinic, Lüttje Moorpadd 9, hat vor zehn Jahren einen formalen, pflegeleichten Garten mit vielen Rhodos, Buchsbaumhecken und großer Rasenfläche übernommen. Seither befindet sich der Garten im Wandel hin zu mehr Naturnähe und Artenvielfalt. Auch hier ist ein Nutzgarten integriert.

• Familie Kreft, Schillerstraße 6, präsentiert einen staudenreichen Garten mit alten Gehölzen, teilweise in der Art eines Bauerngartens, in dem auch Gemüse angebaut wird. Die Vierteilung schöner Rosen- und Staudenbeete soll die vier Kinder der Familie widerspiegeln.

• Im Garten der Familie Meyer, Am Melmenkamp 21, kann man erleben, wie Dahlienbeete mit vielfältigem Begleitgrün eine Oase für Insekten darstellen können. Für einige mag auch das Kompostsystem interessant sein, das zeigt, dass man selbst in einem Stadtgarten kompostieren kann.

Die Gärten sind von 11 bis 17 Uhr geöffnet, der Garten von Familie Meyer nur bis 15 Uhr. Der Eintritt ist frei.