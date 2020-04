Corona-Krise: Schützen müssen vorerst auf Festakt verzichten

Ammerland Auch in dieser Woche fallen wieder einige Veranstaltungen, Treffen und Vereinsaktivitäten im Ammerland aus.

• Bad Zwischenahn

Die Diabetes-Selbsthilfegruppe Bad Zwischenahn trifft sich an diesem Donnerstag, 23. April, nicht. Die Selbsthilfegruppe trifft sich wieder, wenn es die Lage zulässt.

• Edewecht

Keinen Festakt zum 100-jährigen Vereinsbestehen feiern wird der Schützenverein „Tell Scheps“ am 17. Mai bei Nemeyer. Ein neuer Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben.

• Rastede

Das Königsschießen und Königsboßeln des Schützenvereins und des Boßelvereins Delfshausen am Freitag, 24. April, finden nicht statt.

• Westerstede

Die Beratungsstunden des Sozialverbandes VdK fallen in dieser Woche aus. Betroffen sind die Termine am 21. April (Westerstede), 22. April (Edewecht) und am 23. April (Westerstede). Telefonisch ist die Kreisgeschäftsstelle von 8.30 bis 12 Uhr unter 0 44 88/5 24 29 28 erreichbar.

Die Jahreshauptvereins des Ortsbürgervereins Ihausen an diesem Donnerstag, 23. April, findet ebenfalls nicht statt.