Corona: Sechs Infizierte im Ammerland

Hoykenkamp

Sek-Einsatz In Der Gemeinde Ganderkesee Familiendrama wirkt in Hoykenkamper Wohnviertel nach

Auch wenn der SEK-Einsatz in Ganderkesee glimpflich ausging, steckt den Anwohnern der Modersohnstraße in Hoykenkamp noch die Angst in den Knochen. Es war dort nicht der erste Fall von häuslicher Gewalt.