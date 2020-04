Corona: Weitere Termine im Ammerland abgesagt

Ammerland Auch zu Beginn der Woche wurden weitere Veranstaltungen im Ammerland abgesagt.

• Apen

Der Mühlenförderverein Apen hat seinen Backtag abgesagt. Eigentlich hätte der am Mittwoch stattfinden sollen.

• Bad Zwischenahn

Auch der Verein für Heimatpflege in Bad Zwischenahn ist vom Corona-Virus betroffen. Alle Häuser auf dem Museumsgelände bleiben geschlossen. Auch das traditionelle Maibaumsetzen am 30. April vor dem Ammerländer Bauernhaus wurde abgesagt.

• Westerstede

Das für den 17. April geplante Info-Café in der Ammerland-Klinik zu den komplementären Methoden der Krebstherapie wird verschoben. Referentin Dr. Andrea Distelrath sollte über die Wirksamkeit der verschiedenen Therapiemöglichkeiten aufklären und einen Rahmen für für Fragen und Austausch unten den Betroffenen schaffen. Die Ammerland-Klinik und die Referentin hoffen, die Veranstaltung nachholen zu können. Ein neuer Termin wird noch bekanntgegeben.

• Rastede

Der VdK-Ortsverband Rastede sagt weitere Termine ab. Am Donnerstag, 16. April, fallen sowohl die Beratung (9.30 bis 11 Uhr) als auch der Kaffee- und Spielenachmittag (14 Uhr) aus. Abgesagt wird auch die Muttertagsfeier am 6. Mai. Wegen des Feiertags am 21. Mai (Christ Himmelfahrt) entfallen zudem die Beratung und der Kaffee- und Spielenachmittag.