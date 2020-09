Corona: Zahl der Infizierten bleibt konstant

Ammerland Drei Ammerländer sind derzeit mit Covid-19 infiziert. Ein Patient lebt in Bad Zwischenahn, einer in Edewecht und einer in Westerstede. Damit bleibt die Zahl der Infizieren nach Angaben des Landkreises Ammerland auch am Mittwoch konstant. 214 infizierte Personen konnten als gesund entlassen werden. Zehn Menschen sind derzeit in Quarantäne. Insgesamt konnten die Quarantäne 925 Menschen verlassen. Fünf Infizierte starben, davon drei direkt an Corona.