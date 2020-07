Ehrenamt: Trost und Freude spenden in Zeiten von Corona

Ammerland In Zeiten von Corona leiden viele Heimbewohner im Ammerland unter Einsamkeit. Um dagegen etwas zu tun, haben in den letzten Monaten viele Ehrenamtliche des Ambulanten Hospizdienstes fleißig Karten und Briefe geschrieben – mit ausgesprochen positiver Resonanz. „Ihre Worte haben mich sehr berührt, sie haben meinen Tag verschönert. Volltreffer“, lautete etwa die spontane Antwort einer Heimbewohnerin aus Bad Zwischenahn, wie der Hospizdienst jetzt zu berichten wusste.

Nun hat der Ambulante Hospizdienst eine zweite Kartenaktion ins Leben gerufen. Sie wendet sich an alle Menschen im Ammerland, die in dieser schwierigen Zeit Trost und Zuspruch brauchen. So haben engagierte Ehrenamtliche Karten gestaltet, die an verschiedenen Orten ausgehängt werden sollen. Begonnen wurde die Aktion vor dem Büro des Ambulanten Hospizdienstes in der Langen Straße in Westerstede. Die kreativ gestalteten Karten sollen mitgenommen werden, zum Nachdenken anregen, Gefühle ausdrücken und Mut machen, den Ambulanten Hospizdienst anzusprechen.

