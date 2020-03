Ammerland /Hannover In Niedersachsen ist ein weiterer Mensch nachweislich am neuartigen Coronavirus erkrankt. Nach Angaben der Stadt Oldenburg handelt es sich um einen 21-Jährigen aus dem Landkreis Ammerland.

Der junge Mann und seine Mutter seien in häuslicher Quarantäne. Der Patient wird medizinisch intensiv betreut und befindet sich nach Angaben der Behörden klinisch in einem guten Zustand.

Laut Pressemitteilung der Stadt soll er an einer Karnevalssitzung in Palenberg im Kreis Heinsberg (Nordrhein-Westfalen) teilgenommen und sich aller Wahrscheinlichkeit nach dort mit dem Virus infiziert haben. Die vergangenen Tage hat er demnach bei seiner Mutter in Oldenburg verbracht, die ebenfalls umgehend häuslich isoliert wurde.

Das niedersächsische Gesundheitsministerium erklärte, dass ein privates Labor den Test durchgeführt und das zuständige Gesundheitsamt informiert habe. Die Behörden im Landkreis Ammerland und der Stadt Oldenburg ermitteln bereits die Kontaktpersonen des Patienten. Nun muss im Einzelfall bewertet werden, wie eng der Kontakt war und welche erforderlichen Infektionsschutzmaßnahmen durchzuführen sind, heißt es in der Erklärung des Ministeriums weiter.

Gesundheitsministerin Dr. Carola Reimann erklärt dazu: „Trotz dieses zweiten bestätigten Falles zirkuliert das Virus in Niedersachsen weiterhin nicht.“

Auf Nachfrage unserer Zeitung erklärte der Geschäftsführer des Festausschusses der Übach-Palenberger Karnevalsvereine, Josef Switalla, dass der Verein von offizieller Stelle noch nicht über den Vorfall informiert wurde. Seines Wissen habe es in der Region bislang auch noch keine bestätigte Corona-Infektion gegeben. Der vom Verein organisierte Rosenmontagszug ist einer der größten in der Region.

Auf einer Pressekonferenz mit Oldenburgs Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und dem Ammerländer Landrat Jörg Bensberg sollen am Nachmittag gegen 16.30 Uhr weitere Details bekanntgegeben werden. Die NWZ berichtet dazu live auf Facebook.