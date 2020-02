Ammerland Der 1. März ist bald da – und mit ihm die Masern-Impfpflicht. Bedeutet: Die Ammerländer müssen nachweisen, dass ihre Kindergarten- oder auch Schulkinder eine entsprechende Impfung bekommen haben. Gleiches gilt fürs Personal von Erzieher bis Lehrer. Zumindest für all jene Kinder und Erwachsene, die dann in den kommenden Monaten neu in eine Einrichtung kommen. Wer schon länger dabei ist, dem wird in Sachen Impf-Pflicht eine Übergangszeit bis 31. Juli 2021 gewährt.

Das Gesundheitsamt im Landkreis ist mit den Schulen in Kontakt. Impf-Gegner müssen sich im Ernstfall auf Gespräche mit der Behörde einstellen. Eine Befreiung vom Unterricht wird es für den Nachwuchs nicht geben, denn in Deutschland herrscht Schulpflicht. Allerdings können Geldstrafen bis zu 2500 Euro verhängt werden.

Infektionsweg Masern werden durch Viren verursacht, die weltweit verbreitet sind. Übertragen werden Masern von Mensch zu Mensch als Tröpfcheninfektion, so etwa beim Niesen oder Sprechen. Die Krankheit gilt als hoch ansteckend.

Die Impf-Quote im Ammerland ist sehr hoch. Das vom Bundesgesundheitsministerium gesetzte Soll von mindestens 95 Prozent, um einen sicheren, sogenannten Herdenschutz zu schaffen, ist fast erreicht: Laut der Daten des Gesundheitsamts liegt die Ammerländer Impf-Quote bei den jüngsten Einschulungsuntersuchungen bei rund 94 Prozent.

Erstklässler Im Ammerland Erreichen Hohe Impf-Quote Kampf gegen Masern läuft

Laut Robert-Koch-Institut gab es allein 2019 in Deutschland mehr als 500 Masern-Fälle. Im Ammerland traten bei nichtgeimpften Personen zuletzt 2015 Masern auf, in diesem Fall waren Erwachsene betroffen. So hatte sich ein Mann aus Edewecht in Berlin infiziert. Die Masern-Erkrankung brach kurz danach aus – doch in der Zwischenzeit hatte er bereits fünf weitere Männer im Alter von 19 bis 34 Jahren angesteckt.

Übrigens, das Masernschutzgesetz gilt nicht nur für Schulen und Kitas. Alle Personen, die in medizinischen Einrichtungen wie Arztpraxen, in Heilberufen, beim Rettungsdienst oder in Krankenhäusern arbeiten, müssen einen Impf-Nachweis erbringen. Gleiches gilt für Mitarbeiter in Kinderheimen, in Horten oder auch Unterkünften von Asylbewerbern und Flüchtlingen. • Weitere Informationen erhalten Interessierte beim Gesundheitsamt des Landkreises, Lange Straße 36 in Westerstede, Telefon 0 44 88/56 53 00.