Infos rund um die Ernährung

Ammerland Auch eine ausgewogene Ernährung kann leider nicht vor der Ansteckung mit dem Corona-Virus schützen. Dennoch lohnt es sich, die eigenen Abwehrkräfte mit einer vitalen Ernährung zu stärken und so das Immunsystem zu kräftigen. Darauf weist Wiebke Wittpahl, Ernährungsberaterin der AOK hin.

Gerade in dieser besonderen Zeit, in der sich der Alltag vieler Menschen stark verändert hat, rücke das Thema Ernährung leider oftmals in den Hintergrund. Einkäufe würden nur ungern erledigt, frische Zutaten landen nur noch selten im Einkaufswagen – und auch die Zubereitung passiere häufig im Schnellen zwischen dem Home-Office und der Kinderbetreuung, so Wiebke Wittpahl.

Doch auch in der jetzigen Situation könne die ausgewogene Ernährung ihren festen Platz im Alltag finden, denn clevere Planung spare Zeit. „Nutzen Sie ruhige Momente, um Ihre Vorräte zuhause zu sortieren. Vielleicht entdecken Sie so das ein oder andere schon fast vergessene Lebensmittel, das beim nächsten Einkauf nicht mehr gekauft werden muss. Überlegen Sie sich zusammen mit Ihrer Familie einen Speiseplan für die kommende Woche und tätigen Sie einmal wöchentlich einen größeren Einkauf“, empfiehlt die Expertin. Die Ernährungsberatung der AOK Niedersachsen steht allen AOK-Versicherten im Landkreis Ammerland kostenfrei zur Verfügung. Infos unter Telefon 08 00/0 26 56 37.

