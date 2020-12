Keine Trauercafés, aber Beratung

Ammerland Aus Sicherheitsgründen müssen die Cafés für Trauernde auch im Dezember ausfallen. Alternativ bietet der Hospizdienst telefonische Beratung und Spaziergänge zu zweit für Menschen in Trauer an, die in dieser Zeit gerne mit jemandem sprechen möchten. Telefonisch ist der Hospizdienst unter Telefon 0 44 88/5 20 73 33 zu erreichen.

