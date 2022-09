NWZ-Talk zur Landtagswahl: Schlagabtausch um das Ammerländer Direktmandat

Ammerland Noch eineinhalb Wochen bis zur Landtagswahl. Viele Menschen im Ammerland sind noch unentschlossen. Damit Sie sich einen Eindruck von den Kandidaten machen können, veranstaltet die NWZ gemeinsam mit dem Sender Oldenburg eins an diesem Dienstag ein großes Wahlforum. Seien Sie live dabei, schauen Sie sich die Talkrunde zeitversetzt im Internet an oder lesen Sie die Nachberichterstattung am Donnerstag in der gedruckten Zeitung oder im E-Paper.

Viele Themen

Wie kommen wir durch die Energiekrise? Sollen mehr Windräder im Ammerland gebaut werden? Brauchen wir eine Gasumlage? Wie soll die Schullandschaft künftig aussehen? Kommt ein landesweites 59-, 69-, oder 99-Euro-Ticket? Wie schaffen wir bezahlbaren Wohnraum? Alles Fragen, bei denen eine Kandidatin und drei Kandidaten Farbe bekennen und Klartext reden müssen. Unser Live-Talk findet an diesem Dienstag ab 18 Uhr im Studio von Oldenburg eins statt: Eingeladen haben wir – wie bei vergangenen Wahlen – die Direktkandidaten der im Parlament vertretenen Parteien.

Farbe bekennen müssen der Landtagsabgeordnete Jens Nacke (CDU, Wiefelstede), sein Herausforderer von der SPD, Björn Meyer (Augustfehn), die Grünen-Kandidatin Cornelia Kuck (Wiefelstede) und Thies Engelbarts (Edewecht) für die FDP.

Die Moderation der rund einstündigen Diskussion übernimmt NWZ-Redaktionsleiter Jasper Rittner. Die Diskussion wird aus dem Studio unseres TV-Partners Oldenburg eins live übertragen. Sie können sie auch im Internet auf NWZonline sowie auf den Seiten www.youtube.de/nordwesttv und www.facebook.de/nwzonline zu verfolgen. Sollte jemand die Diskussionsrunde verpassen oder einige Passagen noch einmal sehen wollen – kein Problem: Die Sendung wird anschließend im Netz abrufbar sein.

Fragen stellen

Falls Sie noch Fragen an die Kandidaten haben, können Sie sie uns per Mail schicken an red.westerstede@nwzmedien.de. Ihre Frage sollte an diesem Dienstag bis 14 Uhr vorliegen. Wegen der begrenzten Sendezeit wird die Redaktion vorab eine Auswahl treffen. Neben den eingeladenen Kandidaten stellen sich im Wahlkreis 72 noch zur Wahl: Awa El-Scheich (Die Linke, Bad Zwischenahn) Rolf Kometter (Die Basis, Ganderkesee), Carsten Brucks (Die Partei, Edewecht) und Bernd Grimm (SGV – Solidarität, Gerechtigkeit, Veränderung, Westerstede).

Nicht zum Ammerland-Wahlkreis gehört die Gemeinde Rastede. Deren Wahlberechtigte müssen mit der Wesermarsch abstimmen. Auch für diesen Wahlkreis gibt es eine Talkrunde. Sie findet statt an diesem Donnerstag um 19 Uhr.