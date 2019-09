Lange Nacht der VHS

Ammerland Die Volkshochschulen (VHS) in Deutschland feiern ihr 100-jähriges Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums veranstalten über 400 VHS am Freitag, 20. September, erstmals bundesweit die „Lange Nacht der Volkshochschulen“. Sie bildet den Auftakt zum Herbst-/Wintersemester unter dem Motto „zusammenleben. zusammenhalten.“

Auch die Kreisvolkshochschule Ammerland beteiligt sich an dieser Veranstaltung und präsentiert Interessierten ein vielfältiges Portfolio. Zwischen 18 und 24 Uhr gibt es die Gelegenheit zur unverbindlichen Teilnahme an Schnupperangeboten. Vom Bilderbuch-Memory über Testen von Sprachkenntnissen bis hin zu Biergarten-Leckereien ist für jeden Besucher etwas dabei. Zu den Höhepunkten zählt die Ausstellungseröffnung „Wild Life“ in Anwesenheit des Künstlers Flatter Zenda aus Simbabwe. Auf dem Programm steht zudem eine Podiumsdiskussion mit Bundes-, Landtags- und Kreistagsabgeordneten zum Thema „Zuwanderung und Digitalisierung – Wie viel Migration braucht das Ammerland in Zukunft?“. Infos unter Telefon 0 44 88/56-51 00. Anmeldungen unter www.kvhs-ammerland.de oder schriftlich.