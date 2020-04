öffentliches Leben: Von rappelvoll bis zur großen Leere

Ammerland Es fühlt sich momentan einfach seltsam an, wenn man im Ammerland unterwegs ist. Denn egal, wo man sich gerade aufhält, man merkt sofort, dass viel weniger Menschen unterwegs sind, als sonst. An einigen Orten der Stadt begegnet man sogar niemandem mehr.

Besonders auffällig ist das an Orten, an denen sich für gewöhnlich besonders viele Menschen aufhalten. Die Lokalredaktion hat ihre Redakteure losgeschickt, diese, jetzt menschenleeren Orte zu fotografieren. Um den drastischen Unterschied zu verdeutlichen, haben wir in unserem Archiv nach starken Kontrast-Bildern aus der Vergangenheit gesucht. Diese Bilder haben wir für Sie neben die aktuellen Aufnahmen aus Oldenburg gestellt. Dieser Anblick ist mehr als gewöhnungsbedürftig.