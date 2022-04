Das NWZ-Quiz: Du glaubst, du kennst das Ammerland? Beweis es uns!

Ammerland Ein wirklich schöner Landkreis ist das Ammerland, idyllisch gelegen zwischen Oldenburg und Ostfriesland – und zudem ein echter Touristenmagnet. In unserem neuen Quiz können Sie nun sich selbst über Ihre Ortskenntnisse testen. Was wissen Sie über Sehenswürdigkeiten, Geschichte und das Stadtleben der Ammerländer? Was zeichnet diese Region aus? Was wissen Sie über die Sehenswürdigkeiten? Zeigen Sie uns (und sich selbst), was Sie wissen. Viel Glück dabei!

Übrigens: Wenn Ihnen das Quiz zu einfach war oder Sie die eine geniale Frage wissen, die hier fehlt – schreiben Sie uns gerne an die Adresse red.westerstede@nwzmedien.de. Mit genügend neuen Fragen starten wir gern eine zweite Quiz-Runde.

Du glaubst, du kennst das Ammerland? Das musst du uns erst mal beweisen. Du kommst aus dem Ammerland? Oder bist dort einfach gerne mit dem Rad unterwegs? Mach mit bei unserem Quiz und erfahre, wie gut du das Ammerland wirklich kennst. Wer fühlt sich in Bad Zwischenahn besonders wohl? Zu welcher Ammerländer Gemeinde gehört Metjendorf? Wie lang ist der Rundweg um das Zwischenahner Meer? Wie heißt ein bekanntes Volksfest in Rastede? Welche bekannte Persönlichkeit arbeitete eine Zeit lang in der Gemeinde Apen? An welchen Landkreis grenzt das Ammerland NICHT an? Lange gab es im Ammerland keine einzige Stadt. Wann wurde Westerstede der Stadtstatus verliehen? Wo liegt Deutschlands größter Rhododendronpark? Warst du überhaupt schon mal im Ammerland? Wohl nicht - da ist eindeutig noch Luft nach oben. Sehr schön - du hast dir ein paar Blumen verdient. Du kennst das Ammerland wirklich ziemlich gut. Echt kuhle Leistung! Du kennst dich im Ammerland super aus. Stark!

