Ammerland Zu gleich mehreren Terminen tourt der Info-Bus des Verkehrsverbundes Bremen/Niedersachsen (VBN) diese und nächste Woche durch den Landkreis Ammerland. Mobilitäts-Coaches des VBN informieren über das neue Angebot der Buslinien 309, 330, 340, 350 sowie über den gesamten öffentlichen Nahverkehr in der Region Weser-Ems. Außerdem beraten die Coaches zu Tarifen, der kostenlosen Fahrplaner-App sowie dem digitalen Handy-Ticket und verteilen kostenlos Faltfahrpläne der vor Ort verkehrenden Linien.

Am Donnerstag, 28. November, stoppt der Info-Bus von 8 bis 12 Uhr in Edewecht auf dem Wochenmarkt. Am Donnerstag, 5. Dezember, steht das Mobil von 8 bis 10.30 Uhr in Wiefelstede auf dem Rathausplatz sowie von 11 bis 13.30 Uhr in Rastede auf dem Marktplatz.

Ab Fahrplanwechsel (15. Dezember) werden die Takte und Haltestellen der Buslinien 309 (Friedrichsfehn – Petersfehn/Wildenloh – Oldenburg), 330 (Conneforde – Wiefelstede – Oldenburg), 340 (Jaderberg/Wiefelstede – Rastede – Oldenburg) und 350 (Westerstede – Bad Zwischenahn – Oldenburg) deutlich ausgeweitet und damit Ammerland und Oldenburg noch besser verzahnt.