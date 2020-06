Verabschiedung: Viele Vorzeigeprojekte mitgestaltet

Ammerland Nach fast drei Jahrzehnten beim Landkreis Ammerland ist der technische Leiter des Eigenbetriebes Immobilienbetreuung (IB), Detlev Fricke-Varban, in den Ruhestand verabschiedet worden. 2012 war ihm die technische Betriebsleitung der neu geschaffenen IB übertragen worden.

Ein Architekt, der Gebäude für eine Kommune plant, müsse immer den Spagat zwischen Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit sowie Erscheinungsbild vollführen. „Dies ist Detlev Fricke-Varban mit seinen Bauprojekten vorbildlich gelungen“, würdigte Landrat Jörg Bensberg die Verdienste des Diplom-Ingenieurs, der den Immobilienbestand des Landkreises nachhaltig geprägt habe: Vorzeigeprojekte seien der Kreishausanbau und dessen Aufstockung, der Neubau des Bildungs- und Beratungszentrums Am Röttgen, der Neubau von Trakt 10 und Aula der BBS in Rostrup, aber auch Fahrzeughalle und Schlauchturm der Technischen Zentrale in Elmendorf.

Daneben lobte der Landrat die kompetente fachliche Begleitung verschiedener Bauprojekte für Beteiligungen und Gesellschaften des Landkreises durch Fricke-Varban. Dazu gehören die Rettungswachen in Bad Zwischenahn und Rastede für den Rettungsdienst Ammerland sowie diverse Vorhaben auf dem Gelände des Klinikzentrums in Westerstede, unter anderem Logistikzentrum, Fachklinik für Psychosomatik, Personalwohnheim, Strahlentherapie im Ärztehaus sowie Parkdecks und Hubschrauberlandeplatz. Auch die IB, die er mit dem Ersten Kreisrat Thomas Kappelmann geführt hat, sei ein echtes Erfolgsmodell.

