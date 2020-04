Zeigt her Eure Masken

Ammerland Seit Montag gilt in den Geschäften und im Nahverkehr eine Maskenpflicht. Im Handel werden die herkömmlichen, eher dezent gehaltenen Exemplare angeboten. Es haben aber auch zahlreiche Ammerländer zu Stoff und Faden gegriffen und sich bunte Masken selbst genäht. Ob gemustert, mit Bildern, Wappen oder Slogan versehen, sie gehören jetzt zum Alltagsbild und haben das Zeug zum modischen Accessoire. Wir wollen wissen: Wie sieht Ihre persönliche Lieblings-Maske aus? Schicken Sie uns per Mail ein Foto an red.westerstede@nwzmedien.de. Die schönsten Exemplare werden dann von uns veröffentlicht.