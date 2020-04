Zwischen Wechloy Und Neuenkruge: Baustelle auf A 28 wird Dienstag eingerichtet

Ammerland Ab Dienstag, 14. April, wird auf der Autobahn 28 zwischen den Anschlussstellen Wechloy und Neuenkruge mit der Einrichtung der neuen Baustelle begonnen. Das teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Oldenburg mit. Die eigentlichen Bauarbeiten beginnen – wie berichtet – wohl am 6. Mai. Die Strecke soll dann vor den Herbstferien, also vor dem 12. Oktober 2020, wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden.