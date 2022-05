Typisierungsaktion in Holtgast: Stammzellenspender für Lenny weiter dringend gesucht

Apen /Ammerland Nach wie vor läuft die Suche nach einem Stammzellenspender für den kleinen Lenny aus Vreschen-Bokel. 2019 war er an Leukämie erkrankt und direkt nachdem seine Chemotherapie eigentlich abgeschlossen war, erhielt die Familie Anfang des Jahres 2022 die erschütternde Diagnose, dass der Blutkrebs zurück ist. Eine Stammzellenspende bedeutet für den vierjährigen Lenny die letzte Rettung. Seit Anfang des Jahres hat es zahlreiche Spenden- und Typisierungsaktionen in der Region für Lenny gegeben, eine weitere folgt an diesem Sonntag, 8. Mai.

Die „Knieschleifer Ostfriesland“, Teil einer deutschlandweiten Motorradgruppe, laden zur Typisierungs- und Spendenaktion ins Bikerhotel „Zur Schanze“ Holtgast, in der Gemeinde Apen, Hauptstraße 717, ein. Wer noch nicht als möglicher Stammzellenspender registriert ist, kann das an diesem Tag erledigen. Außerdem werden die „Knieschleifer“ an diesem Tag auch Spenden für Lennys Familie sammeln. „Es gibt viele Kosten, die von der Krankenkasse nicht getragen werden, dazu ist das Familienauto kaputt“, heißt es von den Knieschleifern. Außerdem habe Lenny selbst zwei große Wünsche, bei deren Erfüllung die „Knieschleifer“ helfen wollen. Für die Besucher der Aktion gibt es Kaffee und Kuchen und ein Beschäftigungsprogramm für Kinder mit Hüpfburg und Schminkaktion. Auch ein Gewinnspiel für die erwachsenen Besucher ist geplant.

