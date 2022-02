Vierjähriger aus Apen braucht Stammzellspende: Benefizlauf und Typisierung sollen krebskrankem Lenny helfen

Apen /Ocholt /Bad Zwischenahn /Edewecht Eine Welle der Solidarität gibt es für den krebskranken Lenny aus Vreschen-Bokel im Ammerland. Der Vierjährige braucht dringend eine Stammzellenspende, denn er ist zum zweiten Mal in seinem kurzen Leben an Leukämie (Blutkrebs) erkrankt. Zu den zahlreichen Aktionen für den 4-jährigen Jungen gehören unter anderen ein Benefizlauf am Zwischenahner Meer und eine Typisierungs-Aktion in Ocholt.

Benefizlauf in Rostrup

„Der kleine Lenny hat die Lieblingsfarbe Blau, von daher versuchen wir alle Läuferinnen und Läufer noch davon zu überzeugen, in Blau zu starten“, erzählt der Aper UWG-Ratsherr und begeisterte Freizeitsportler Bodo ter Haseborg, der gemeinsam mit Dirk Delger einen Benefizlauf organisiert. „Der kleine Lenny braucht Hilfe, da wollten wir zur Stelle sein“, sagt Delger. Er betont, dass der Lauf ihm kleinen Rahmen unter Einhaltung der Corona-Bestimmungen stattfindet.

Leukämiekranker Junge aus der Gemeinde Apen Lenny leidet unter Chemotherapie – Hilfe aus der Heimatgemeinde

Für eine Startspende von zehn Euro oder mehr können Teilnehmer am Samstag, 19. Februar, beim lockeren Lauf um das Zwischenahner Meer dabei sein. Das Geld geht an Lennys Familie. Start ist um 10 Uhr beim Vereinsheim des VfL Bad Zwischenahn, Elmendorfer Damm 16, in Rostrup. Für die Teilnehmer gibt es Duschmöglichkeiten und eine Kleinigkeit zu essen. Wer Interesse hat, meldet sich bei Dirk Delger unter Tel. 0162/9471571 oder bei Bodo ter Haseborg unter Tel. 0172/3502798.

Typisierung in Ocholt

Auch weiterhin wird auch zur Typisierung aufgerufen: „Mit zwei kleinen Piks kann man gleich doppelt helfen. Das ist doch eine tolle Sache“, sagt Hans-Jürgen Meyer, Dienstleiter der Bereitschaft Apen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Für diesen Donnerstag, 17. Februar, laden die engagierten Ehrenamtlichen zu einem Blutspendetermin nach Ocholt ein. Von 16 bis 20 Uhr werden Blutspender in der Grundschule Ocholt, Schulstraße 3, erwartet. Außerdem können sich die Blutspender typisieren lassen.

„Viele Blutspenderinnen und Blutspender sind schon typisiert. Wir hoffen, dass auch noch viele neue Blutspender dazu kommen, die sich auch typisieren lassen. Denn ein Stammzellenspender könnte Lennys Leben retten“, sagt Meyer und hofft auf eine große Resonanz.

Eine weitere Typisierungsmöglichkeit gibt es auch in Edewecht. Im Ammerländer Kamin- und Ofenstudio AKOS, Hauptstraße 107, hat der Verein Leukin einen weiteren Service-Point eingerichtet. Zu den Öffnungszeiten (montags, dienstags und donnerstags, 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, mittwochs, 10 bis 12.30 Uhr sowie samstags, 10 bis 14 Uhr) sind hier kostenlose Typisierungen möglich.