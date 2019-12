Bad Zwischenahn Es ist der 29. Oktober 2019. Ein kalter Herbsttag. Nur selten guckt die Sonne hinter ein paar Wolken hervor. Auf dem grauen Asphalt vor der Waschanlage blitzt etwas auf. Ein schmaler goldener Ring mit der Gravur „Annette 28.8.88“ liegt auf dem dunklen Beton.

Die 75-jährige Heidi Seeberg aus Rostrup möchte ihr Auto waschen und fährt zur Esso Tankstelle in Bad Zwischenahn. Sie ist nicht die Einzige mit diesem Vorhaben und reiht sich in eine Schlange wartendender Autos vor der Waschanlage ein. Zeit für ein Zigaretten-Päuschen, denkt sich Seeberg und steigt aus.

Glitzern und Funkeln

„Plötzlich sehe ich auf dem Boden etwas Glitzerndes, Funkelndes.“ Ein goldener Ring, vermutlich ein Ehering. Seine Größe lässt auf einen Männer-Ring schließen, die Gravur mit dem Namen Anette stützt diese Vermutung. Behutsam hebt Heidi Seeberg den Ring auf und legt ihn in ihr Auto. Zuhause angekommen überlegt die 75-Jährige, was sie nun damit tun soll. „Ein Ring ist ein Wertgegenstand – in diesem Fall hängen vermutlich viele Erinnerungen daran“, sagt sie. „Irgendein Ehemann wird ihn sicher vermissen und so kam mir die Idee, eine Anzeige in der Zeitung zu inserieren“. Gedacht - getan. Dennoch habe sie den Ring nicht bei sich aufbewahren wollen und sei nach ein paar Tagen zur hiesigen Polizei gegangen. Das geschah am 6. November. Bisher hatte sich keiner auf die Anzeige gemeldet. Die Polizei hat den Ring entgegengenommen, alles protokolliert und anschließend dem ansässigen Fundbüro überbracht.

Dort liegt „Ring Anette“ nun. In einer Plastiktüte. In einem Schrank aus Buchenholz. Gelistet mit Nummer, Namen und Datum.

Was geschieht mit dem Ring?

Meldet sich ein Besitzer innerhalb von sechs Monaten (dies gilt ab der Registrierung des Fundstückes) nicht beim Fundbüro, so geht der gefundene Gegenstand automatisch in den Besitz des Finders über. Außer: dieser lehnt das ab. „Frau Seeberg hat keine Fundrechte geltend gemacht“, erzählt Corinna Jenn (46) von der Gemeinde Bad Zwischenahn. Nach sechs Monaten würde der Ring dann Besitz der Gemeinde sein und in zukünftigen Aktionen der Gemeinde versteigert oder verkauft werden.

Suche nach dem Besitzer

Die Gemeinde Bad Zwischenahn ist eine kleine, deshalb telefonieren Corinna Jenn und ihre Kollegin Karin Schnittger (58) mit verschiedenen Standesämtern umzu. Ohne Erfolg.

„Wir hatten gehofft, dass der Ring einem Mann aus der Ortschaft gehört. Einmal fanden wir über diesen Weg den Besitzer des Ringes“, so Jenn.

So wie diese beiden Damen würde sich auch Heidi Seeberg sehr freuen, wenn Ring und Besitzer wieder zueinander finden. Am glücklichsten dürfte sich sicher der Besitzer schätzen, der vermutlich nicht ahnt, dass sein Ring gefunden wurde und zur Abholung bereitliegt. Das markante Hochzeitsdatum dürfte bei ihm aber nicht in Vergessenheit geraten sein...

