Bad Zwischenahn Auf dem Gelände des Bundeswehrkrankenhauses in Rostrup (Bad Zwischenahn) wird am Dienstagmittag eine Bombe entschärft. Der Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Montagnachmittag gegen 14 Uhr gefunden. Ein Sprengmeister hat um 12.15 Uhr damit begonnen, die Bombe zu entschärfen. Sollte das nicht möglich sein, wird sie gesprengt.

Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern zum Fundort wurden von der Feuerwehr aufgefordert, ihre Wohnungen zu verlassen. Eine Unterkunft wurde in der Sporthalle der BBS Ammerland eingerichtet. Dort werden die Evakuierten vom Rettungsdienst Ammerland versorgt. Zunächst hatten etwa ein Dutzend dieses Angebot in Anspruch genommen.

Die Elmendorfer Straße/Hösjekamp ist zwischen der Westersteder Straße und der Dreiberger Straße für die Dauer der Entschärfung gesperrt. Die Feuerwehr sperrt außerdem die Rad- und Wanderwege in der Umgebung. Ein Polizeihubschrauber wird die Gegend abfliegen, um die Sicherheit zu überwachen.