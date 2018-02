Barßel Er könnte mit seinem Schicksal hadern, könnte wütend sein oder verzweifelt. Ist Norbert Brüssow aber nicht. „Wut oder Verzweiflung bringen mich nicht voran. Natürlich habe ich diese Phasen erlebt, aber letztlich gehe ich zuversichtlich an das Ganze heran.“

Selbsthilfe Die Selbsthilfegruppe „Leben mit und nach Krebs“ trifft sich an jedem letzten Mittwoch eines Monats von 14.30 bis 17 Uhr im Evangelischen Haus, Kirchenstraße 5, in Westerstede. Infos: Telefon 0 44 09/90 85 95 (Annelie Nawrath) Weitere Informationen finden Sie hier.

Das Ganze. Norbert Brüssow zählt auf: „1988 Hodentumor links, 1990 Hodentumor rechts, 2013 Nierentumor, 2014 Lungentumor, 2015 wieder Lungentumor.“ Diesmal ist es der seltene Ros1-Lungenkrebs. Operiert werden kann das Karzinom nicht. „Es ist zu nah an der Luftröhre“, sagt der 52-Jährige. „Ich bekomme ein Medikament, das sehr gut hilft. Zwei Kapseln muss ich täglich nehmen – bis ans Ende meines Lebens. Der Tumor hat inzwischen nur noch ein Viertel seiner ursprünglichen Größe, und der Status quo kann wohl gehalten werden.“ Die jetzige Größe entspricht der eines alten Fünf-Mark-Stücks. Norbert Brüssows Lungenvolumen liegt, so sagt er, bei 60 Prozent. „Eine Lungenklappe ist völlig zusammengefallen“, führt er aus.

„Ich bin optimistisch“

„2013, als das mit der Niere diagnostiziert wurde, habe ich schon gedacht: Warum erwischt es ausgerechnet wieder mich? Schließlich hatte ich mehr als 20 Jahre lang Ruhe.“ Ein alter Spruch seiner Großmutter habe ihm Kraft gegeben. „Sie hat immer gesagt: ,Kein Schaden ist so groß, dass er nicht noch einen Nutzen hätte‘. Ich bin grundsätzlich optimistisch. Ich habe mit meinen verschiedenen Krebsarten schon so lange gelebt. Ich werde noch sehr viel länger leben.“

Kraft schöpfe er auch durch seine Frau, eine Krankenschwester. Seit fast 25 Jahren sind die beiden verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich während Brüssows erster Krebsbehandlung. Mit seiner Frau treibt der 52-Jährige regelmäßig Ausdauersport. Die beiden walken. Außerdem leitet er Reha-Sportgruppen in seinem Wohnort Barßel – Gymnastik, Wassergymnastik, Walking.

Der Weltkrebstag findet jährlich am 4. Februar statt und hat zum Ziel, die Vorbeugung, Erforschung und Behandlung von Krebserkrankungen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Er wurde 2006 von der Union Internationale Contre Le Cancer (UICC), der Weltgesundheitsorganisation und anderen Organisationen ins Leben gerufen. Die UICC koordiniert den Weltkrebstag, an dem sich nach ihren Angaben fast 300 Organisationen in weltweit 86 Ländern beteiligen – darunter auch die Deutsche Krebsgesellschaft, die Deutsche Krebshilfe und das Deutsche Krebsforschungszentrum.

„Früher bin ich gelaufen. Zehn Kilometer oder auch mal einen Halbmarathon. Das kann ich nun nicht mehr. Aber ich bin mir sicher, dass ich in meiner heutigen Situation davon profitiere. Meine Lunge ist trainiert. Damit kann ich ein bisschen was ausgleichen.“

Auch wenn der gelernte Elektroinstallateur nicht mehr in seinem Beruf arbeiten kann, ist er doch keinesfalls untätig. Er hat sich in seinem Haus eine kleine Werkstatt eingerichtet, in der er repariert, „was so anfällt“. Er kocht jeden Abend, hilft im Haushalt, kümmert sich um den Garten und um Kater Willi. „Außerdem bin ich viel und gerne am Computer.“

Halbe Million Neuerkrankungen pro Jahr Nach Angaben der Deutschen Krebshilfe erkranken jedes Jahr 500 000 Menschen in Deutschland neu an Krebs. Die Ursachen für Krebs sind vielfältig. Das gilt auch für die Krankheitsbilder: Mehr als 300 verschiedene Krebsarten sind heute bekannt. Die häufigsten Arten betreffen Brust, Prostata, Darm, Lunge, Haut und Gebärmutterhals. www.krebshilfe.de

Das kommt der Westersteder Selbsthilfegruppe „Leben mit und nach Krebs“ zugute, der Norbert Brüssow seit Jahren angehört. Er hat den Internet-Auftritt des Zusammenschlusses konzipiert und betreut die Homepage. Die einmal pro Monat im Evangelischen Haus in Westerstede stattfindenden Treffen sind ihm wichtig.

„Es ist eine Kopfsache“

„Ich habe bewusst nach einer Selbsthilfegruppe gesucht, in der Menschen mit unterschiedlichen Krebsarten sind. Nach langer Suche im Internet habe ich dann die Westersteder Gruppe gefunden.“ Seinen Mitbetroffenen Mut machen, sie im besten Fall mit seiner fröhlichen Art mitreißen – das will er.

„Mit Krebs zu leben, ist eine Kopfsache. Eine positive Einstellung ist hilfreich.“ Und Norbert Brüssows Einstellung ist äußerst positiv: „Ich habe einen hervorragenden Arzt. Ich bin bei ihm in guten Händen. Ich habe ein extremes Durchhaltevermögen, und ich schaffe das.“

