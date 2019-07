Gut gelaunt und hoch motiviert sind am Sonntagmorgen die Teilnehmer von „Lauf geht’s 2019“ durch Dreibergen gejoggt. Das Sportangebot, veranstaltet von der Nordwest-Zeitung, wurde von einem der renommiertesten deutschen Sportwissenschaftler, Dr. Wolfgang Feil, entwickelt. Gemeinsam trainieren die Teilnehmer auf ihr großes Ziel hin: den Halbmarathon am 20. Oktober in Oldenburg, wahlweise der Zehn-Kilometer-Lauf. Das Programm kombiniert modernste Trainingsmethoden mit neuester Ernährungslehre. Begleitende Mobilisierungs- und Stabilisierungsübungen stärken Bänder und Sehnen.

